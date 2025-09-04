DOLAR
TÜREK 2025 İzmir'de Başladı — Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

TÜREK 2025, "Enerjide yönümüz ortak, hedefimiz temiz gelecek" temasıyla İzmir'de başladı; Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu ile açıldı ve yarın akşam sona erecek.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:10
TÜREK 2025 İzmir'de Başladı — Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

TÜREK 2025 İzmir'de başladı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin (TÜREB) "Enerjide yönümüz ortak, hedefimiz temiz gelecek" ana temasıyla düzenlediği 14. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK 2025), İzmir'de başladı. Kongre, rüzgar enerjisi yatırımları ve sanayisiyle öne çıkan kentte sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

Açılış ve katılım

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, bir otelde düzenlenen TÜREK 2025 ile ilgili açıklamasında İzmir'in rüzgar enerjisi yatırımlarındaki önemine dikkat çekti ve etkinliği bu nedenle şehirde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erden, organizasyonla ilgili olarak şunları kaydetti: "Sektörden TÜREK'e yoğun bir ilgi görüyoruz. Hatta ilgi geçtiğimiz yıllarda gördüğümüzün ötesinde. Bugün 3 binden fazla misafir kayıt oldu. Organizasyonda 1500'den fazla misafirimiz yer aldı. Açılışımızı Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu ile yaptık ve resmi açılışımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla yarın sabah gerçekleştireceğiz."

Erden, forumun kongreye değer kattığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Kongredeki forum iki ülkenin büyük yenilenebilir enerji potansiyelini beraber değerlendirmek, faydalanmak ve ihraç etmek üzerine stratejik adımlar içeriyor. İnşallah ülkelerimiz bunları gerçekleştirecek. Kongrenin gündemi Türkiye-Azerbaycan işbirliği oldu. Ama bir tarafta sanayi alanında yaşanan bazı sıkıntılar var, bunların iyileştirilmesiyle ilgili konular var. Depolanma sistemleri, yeni karasal yatırımlar ve deniz üstü santral yatırımlarıyla ilgili bazı projeler var."

Sektör temsilcileri ve gündem

Kongreye katılan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay da etkinliğe verdikleri önemi vurguladı ve katılımın yoğun olduğunu belirtti. Akbay, yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası kapsamında yürüttükleri çalışmalardan ve paydaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarından söz etti: "Hedefleri nasıl sağlarız diye sürekli kamu yönetimiyle ve diğer paydaşlarla temas halindeyiz. Türkiye'nin bir an önce fosil yakıtlardan çıkıp yenilenebilir enerjiyle kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Küresel ısınmayı geriye çevirmeye çalışıyoruz."

TÜREK, farklı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirerek uluslararası işbirliklerine zemin hazırlıyor. Kongrede, uluslararası enerji politikaları, bölgesel rekabet gücü, yenilenebilir enerji yatırımları ve teknolojik dönüşüm gibi kritik başlıklar sektörün önde gelen uzmanları ve kanaat önderleri tarafından ele alınacak.

Etkinlikte rüzgar enerjisi alanındaki son teknolojik gelişmeler, yatırım fırsatları ve sürdürülebilirlik stratejileri değerlendirilecek; yenilikçi yaklaşımlar ve gelecek projeksiyonları tartışılacak.

Etkinlik, yarın akşam sona erecek.

