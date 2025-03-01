Turgut Konukoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu'nun Yeni Başkanı Oldu

TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Turgut Konukoğlu'nun başkanlığına geçti. Girişimciliğin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:46
Turgut Konukoğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu'nun Yeni Başkanı Oldu

TOBB Genç Girişimciler Kurulunda Yeni Dönem

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Başkanlığına Turgut Konukoğlu seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Turgut Konukoğlu Görevde

Konukoğlu, TOBB GGK Bölge Temsilcileri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, girişimciliği ülke gündeminde tutma ve özendirme konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Hisarcıklıoğlu, genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri ve enerjilerinin iş dünyasının dinamik gücünü oluşturduğunu dile getirdi.

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme

Hisarcıklıoğlu, genç girişimcileri desteklemenin yalnızca bireysel başarıları artırmanın ötesine geçtiğini, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah için de büyük önem taşıdığını belirtti.

Geçmişten Geleceğe Güçlü Adımlar

Konukoğlu, TOBB GGK Başkanlığı görevini devralırken, ekosistemi daha güçlü, sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirme hedefiyle çalışacaklarını ifade etti.

Ali Sabancı’nın Katkıları ve Vizyonu

Görevi devreden Ali Sabancı, gençleri ve kadınları girişimciliğe özendirmek amacıyla uzun yıllar hizmet ettiğini belirterek, gençlere deneme cesareti vermenin önemine dikkat çekti.

Turgut Konukoğlu Kimdir?

Gaziantep doğumlu Turgut Konukoğlu, Sanko Holding ve Sanko Enerji yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Eğitim geçmişi ise Yeditepe Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret ve İşletme üzerine lisans eğitimi almasının ardından Kaliforniya Üniversitesinde Liderlik Eğitim Programı ile devam etmektedir.

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