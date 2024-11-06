Türk Fintek Ekosistemi Asya'da Tanıtılıyor

Türk Fintek Ekosistemi Asya Pazarında

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), Singapur'da düzenlenen Fintek Festivali'nde ulusal fintek ekosistemini tanıtmak amacıyla Türkiye Pavilyonu'nu kurdu.

Festival Detayları

Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle oluşturulan Türkiye Pavilyonu, 6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin fintek firmalarının işbirlikleri ve yatırım fırsatlarını sergileyen önemli bir alan sundu.

Katılımcılar ve Destekçi Kurumlar

TÖDEB, Türkiye Pavilyonu'nda İninal, Paynkolay, Papara gibi birçok fintek firmasının yanı sıra Arksigner ve Colendi gibi sektör liderlerinin de yer aldığını açıkladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi'nin de destek verdiği belirtildi.

Önemli Ziyaretçiler

Paviliyonu ziyaret eden Singapur Büyükelçisi Burçin Gönenli, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, festival süresince en son teknolojik yenilikleri keşfetme ve uluslararası bağlantılarını güçlendirme fırsatı buldu.

Asya'daki Potansiyel

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, festivalin Türk fintek ekosisteminin Asya pazarında kendini göstermesi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin, Avrupa ve Orta Doğu’nun ardından Uzak Doğu pazarında da etkili bir şekilde yer aldığını dile getirdi.

Sonuç

Bu festival, Türk fintek firmalarının inovasyonlarını global düzeyde tanıttığı ve yeni iş imkanları yarattığı önemli bir platform olarak öne çıkmaktadır.