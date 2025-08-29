DOLAR
Türk Karton Ambalaj Sektörü Kuzey Amerikalı Heyeti İstanbul'da Ağırladı

KASAD, İstanbul'da düzenlenen Sektörel Alım Heyeti ile Kuzey Amerikalı alıcıları ağırladı; B2B görüşmeler ve fabrika ziyaretleriyle ihracat fırsatları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:29
Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Türk karton ambalaj sektörünün Kuzey Amerika pazarındaki etkinliğini artırmak ve kalıcı iş birlikleri kurmak amacıyla İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda düzenlenen Sektörel Alım Heyeti programına ev sahipliği yaptı.

Program Detayları

26 Ağustos'ta başlayan ve yarın sona erecek programa Türkiye'den 10, ABD’den 3 ve Kanada’dan 2 firma katıldı. Program kapsamında İstanbul’da ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirildi; ardından sektörün üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini yerinde göstermek amacıyla fabrika ziyaretleri düzenlendi.

KASAD Başkanı'nın Değerlendirmesi

Alican Duran, etkinliğe ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul İhracatçı Birlikleri ve KASAD olarak ABD heyeti ile Türkiye’den sektörün önde gelen karton ambalaj şirketlerinin katılımıyla kaliteli B2B toplantılarının yapıldığı 3 gün geçirdik. Bu organizasyonun arkasındaki fikir, dünyanın en büyük karton ve karton ambalaj ithalatçısı olan ABD ile Türk üreticilerini tanıştırmak ve potansiyelini anlatmaktı. Bugüne kadar ABD’nin en büyük tedarikçisi Uzak Doğu, özellikle de Çin’di. Ancak son dönemdeki politik gelişmeler nedeniyle ABD, Uzak Doğu’dan uzaklaşma eğiliminde."

Duran, bu noktada Türkiye'nin bu açığı kapatabilecek çok güçlü bir aday konumunda olduğunu bildirerek, "Ayrıca Türkiye, Avrupa’ya karton ambalaj ihracatında da lider ülke. Bu nedenle ABD ile kurulacak iş birliği son derece uygun bir eşleşme. Bu yüzden ihracatçılar birliği olarak iki ülke arasında bu ilişkinin kurulmasını son derece mantıklı bir strateji olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

