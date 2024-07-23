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Türk Müteahhitlerden Irak için 5 Milyar Dolar İş Beklentisi

Türkiye Müteahhitler Birliği, Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk firmalarının yıllık 5 milyar dolarlık iş hacmi beklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:14
Türk Müteahhitlerden Irak için 5 Milyar Dolar İş Beklentisi

İnşaat Sektöründe Büyüme Beklentisi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Kalkınma Yolu Projesi'ni Türk müteahhitlerin yakından takip ettiğini duyurdu. Rapora göre, Irak yıllık en az 5 milyar dolarlık iş potansiyeli sunuyor.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Önemi

TMB tarafından yayımlanan 'İnşaat Sektörü Analizi Raporu'na göre, Kalkınma Yolu Projesi'nin toplam değeri 15 milyar doları bulacak. Projenin, Türk müteahhitlik firmalarının oluşturacağı konsorsiyumlar tarafından yaklaşık dört yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Suudi Arabistan ile İlişkiler

Raporda, Türk müteahhitlik firmalarının Suudi Arabistan'daki kamu idareleri ile işbirlikleri artırma çabaları da vurgulandı. Yıl içinde bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlenmesi hedefleniyor.

Özbekistan'a Heyet Ziyareti

TMB'nin yılın ikinci yarısında Özbekistan’a bir müteahhitlik heyeti göndermeyi planladığı belirtildi. Bu ziyaretle, Türk firmaları uluslararası pazarda daha fazla yer bulmayı amaçlıyor.

İnşaat Sektöründeki Zorluklar

Yine TMB raporuna göre, Türkiye'deki inşaat sektöründe işçilik maliyetleri ve kalifiye eleman sıkıntısı önemli sorunlar arasında. Sektör, bu sorunları aşmak için yurtdışından işçi getirerek çözüm arıyor.

Yurt Dışında En Çok İş Gabon'da

Yılın ilk yarısında Türk inşaat sektörü, yurtdışında toplam 7,6 milyar dolar değerinde 82 proje üstlendi. Gabon, 1,2 milyar dolarlık iş hacmiyle en çok iş üstlenilen ülke olurken, Polonya ve Kazakistan sırasıyla 1 milyar ve 975 milyon dolar ile izledi.

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