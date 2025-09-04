Türk Perdeleri Dünyayı Süsledi: 2020-2024'te 65,7 Milyon Dolar İhracat

SEDA TOLMAÇ - Türkiye, 2020-2024 döneminde toplam 65,7 milyon dolar değerinde perde ihracatı gerçekleştirerek, dünya pazarında dikkat çeken bir performans sergiledi. Türk perdeleri, başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere birçok ülkenin pencerelerini süslüyor.

İhracat ve dış ticaret fazlası

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Özel Ticaret Sistemi kapsamında 2020-2024 döneminde perde ihracatı 65,7 milyon dolar, ithalat ise 2,1 milyon dolar oldu. Böylelikle söz konusu dönemde perde ürününde 63,6 milyon dolar dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın ilk 7 ayında ise yaklaşık 4 milyon dolar ihracat ve 231,7 bin dolar ithalat kaydedildi; aynı dönemde dış ticaret fazlası 3,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla talep Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'den

Son 5 yılda Türkiye'nin perde ihracatında en fazla talep alan ülkeler sırasıyla Almanya (19 milyon dolar), İngiltere (11,3 milyon dolar), Fransa (6,7 milyon dolar) ve ABD (6,6 milyon dolar) oldu.

Bu yılın 7 aylık döneminde ise en çok perde ihracatı 669,8 bin dolarla ABD'ye yapıldı. Bunu 527 bin dolarla Avusturya, yaklaşık 496 bin dolarla İngiltere ve 433,3 bin dolarla Almanya izledi.

Sektörün görünümü ve beklentiler

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2023 itibarıyla küresel tekstil sektörünün büyüklüğü 1,8 trilyon doların üzerinde. Sektörün 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 7,4 büyüyerek 3 trilyon doları aşması bekleniyor. Türk tekstil sektörü, üretim gücü, tasarım ve katma değerli ürünlerdeki başarısıyla bu büyümeden pay alıyor. Perdeler, çeşitliliği ve estetik değeriyle ihracatta öne çıkan ürün grupları arasında yer alıyor.

2020-2024 dış ticaret verileri (perdeler, pamuktan - örme veya kroşe olmayan)

Yıllara göre ihracat / ithalat (dolar):

2020: İhracat 12.880.202, İthalat 98.681

2021: İhracat 16.662.245, İthalat 374.172

2022: İhracat 15.594.564, İthalat 273.627

2023: İhracat 12.723.520, İthalat 680.253

2024: İhracat 7.853.619, İthalat 432.434

Toplam: İhracat 65.714.150, İthalat 2.059.167

Türk perde sektörü, yüksek üretim kapasitesi ve güçlü tasarım altyapısıyla küresel pazarda rekabetçiliğini koruyor; önümüzdeki dönemde de Avrupa ve ABD pazarlarındaki talebin sürmesi bekleniyor.