Türk tekstil ve hazır giyim Endonezya'nın gündeminde

İstanbul, Endonezya moda heyetinin dikkatini çekti. Endonezya Merkez Bankası Kıdemli Başkan Yardımcısı Destry Damayanti, İstanbul Fashion Connection (IFCO) etkinliğinde İstanbul'un tekstil ve hazır giyim açısından dünyadaki en iyi merkezlerden biri olduğunu vurguladı.

Damayanti: Tasarımcılar için küresel fırsatlar

Damayanti, IFCO'ya ilk kez geçen yıl katıldıklarını belirterek, 'Geçtiğimiz fuar, izleyici açısından çok olumlu geçti ve tasarımcılarımızın öz güvenini artırdı. Onlara, küresel standartlarla rekabet edebileceklerini gösterdi' dedi. Bu nedenle bu yıl da tekrar katılma kararı aldıklarını ifade etti.

Damayanti, Endonezyalı katılımcıların titiz bir seçim süreciyle, ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek tasarımcı ve modellerle IFCO'da yer aldığını belirtti. 'Çünkü çok zengin bir kültür ve mirasa sahibiz. Ama aynı zamanda bunu küresel tasarım anlayışıyla harmanlıyoruz. Tasarımcılarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey, küresel pazara erişim. Böylece dünyadaki diğer tasarımcılarla adil bir şekilde rekabet edebilirler' diye ekledi.

Damayanti ayrıca, 'Türkiye'nin bu alandaki varlığı bizim için çok değerli ve bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki Endonezya ve Türkiye olarak işbirliğimizi güçlendirebiliriz ve birlikte dünya çapında Modest fashion'ı (Mütevazı moda) geliştirebiliriz' ifadesini kullandı.

Ali Charisma: İstanbul, Avrupa pazarına açılan kapı

Endonezya Moda Odası Danışma Kurulu Üyesi Ali Charisma, stratejilerinin hükümetle işbirliği içinde İstanbul'un özellikle Avrupa pazarı açısından önemli bir moda merkezi olduğunu kanıtlamak olduğunu belirtti. Charisma, 'Bu nedenle İstanbul'da fuarlara katılmak ya da burada görünür olmak bizim için çok önemli. Çünkü İstanbul hala kültürel olarak bize yakın bir yer' dedi.

Charisma, Türkiye üzerinden Avrupa ve potansiyel olarak Amerika pazarına açılmanın avantajlarına dikkat çekerek, hükümetle yakın işbirliği içinde marka ve tasarımcı geliştirmeye çalıştıklarını anlattı. Bu yıl Endonezya'dan IFCO'ya katılan yedi tasarımcı ile Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'dan iyi bağlantılar kurduklarını söyledi.

IFCO, IN2MOTIONFEST ve Endonezya ülke standı

IFCO, tasarımların, trendlerin ve markaların buluştuğu bir platform olarak Endonezya tekstil sektörünün Avrupa'ya açılan önemli kapısı haline geldi. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında, IN2MOTIONFEST (Endonezya Uluslararası Mütevazı Moda Festivali) tanıtıldı.

IN2MOTIONFEST, 8-12 Ekim 2025 tarihlerinde Cakarta'da düzenlenecek ve IFCO'da Endonezya ülke standı ile tanıtımı yapıldı. Endonezya'nın muhafazakar giyim tarzını yansıtan son trend kreasyonların sergilendiği stant, Türk tekstil sektörü temsilcileri ve moda tutkunlarının ilgisini çekti.

Endonezyalı tasarımcıların koleksiyonları, Türk modeller tarafından sunuldu. Defilede yer alan isimler arasında Althafunnisa by Karina, Anfiha, Dama Kara, Deden Siswanto, Eiwa, Reborn29 ve Silla Dawilah bulunuyordu; sunulan muhafazakar tasarımlar büyük beğeni topladı.

IKRA: Muhafazakar yaratıcı endüstriyi güçlendirme hedefi

Endonezya Muhafazakar Yaratıcı Endüstrisi (IKRA), Endonezya Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından mütevazı moda ile helal gıda ve içecek sektörlerinde şeriata uygun işletmeleri güçlendirmek amacıyla başlatılan bir platformdur. Topluluk temelli, uçtan uca bir platform olan IKRA, girişimci yetiştirmeyi ve yüksek kaliteli ürünlerle hem yerel hem küresel pazarda rekabet etmeyi hedefliyor.

Platforma ilişkin verilen veriye göre, 2025 itibarıyla IKRA Endonezya'ya kayıtlı 460 mütevazı moda işletmesi bulunuyor. Bu girişim, helal endüstrisinin büyümesiyle ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor ve Türkiye ile kurulacak işbirliklerinin iki ülke moda sektörleri için yeni fırsatlar yaratması bekleniyor.

Sonuç: IFCO etkinliği, Endonezyalı tasarımcılar için İstanbul'un sunduğu küresel pazara erişim fırsatlarını görünür kıldı ve Endonezya–Türkiye moda işbirliklerinin temelleri atıldı.

