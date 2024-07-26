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Türk Telekom'un Yenilikçi 'START Stajım' Programı Başladı

Türk Telekom, genç yeteneklere kariyer fırsatları sunan 'START Stajım' programını başlattı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:36
Türk Telekom'un Yenilikçi 'START Stajım' Programı Başladı

Türk Telekom, Gençlere Yönelik 'START Stajım' Programını Hayata Geçirdi

Türk Telekom, yeni dönemiyle birlikte gençlerin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik "START Stajım" programını başlattı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, programla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin dijital geleceğini yarınlarımızın teminatı olan gençlerle inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yıl "Yeteneklerinle Geleceğe START Ver" sloganıyla yola çıkan program, katılımcılara dört hafta süresince alanında uzman isimlerden eğitim verme fırsatı sunuyor.

Gençler İçin Foça ve Kariyer Fırsatı

2015 yılından bu yana uygulanan "START Stajım" programına katılım, gençlerin kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde bir araya gelen genç yetenekler, Ümit Önal ile kariyer hedefleri üzerine sohbet etme imkanı buldular.

Türk Telekom'un Gençlere Yatırımı

Önal, programın önemine değinerek, "Eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatları ile yarının liderlerine destek olmaya devam ediyoruz" dedi. Ayrıca, gençlerin potansiyellerini desteklemek için onlarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Önal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Sunduğumuz staj ve kariyer fırsatlarıyla, ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü her geçen gün artırıyoruz." Bu bağlamda, gençlerin iş dünyasını erkenden tanımaları, önemli bir hedef olarak öne çıkıyor.

Türk Telekom'un genç yeteneklere kariyer fırsatı sunduğu "START Stajım" programının yeni dönemi...

Türk Telekom'un genç yeteneklere kariyer fırsatı sunduğu "START Stajım" programının yeni dönemi başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da katıldı.

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