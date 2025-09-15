Türk tohumculuk 10 yılda dünya ilk 5'ine girmeyi hedefliyor

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Türkiye'nin dünya tohumculuk pazarında şu an 11'inci sırada yer aldığını ve gelecek 10 yılda ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini açıkladı. Güler, sektörün mevcut performansını ve gelecek planlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Uluslararası ticaret ve güncel veriler

Güler, uluslararası ticaretin geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "2018'den beri dış ticaret fazlası veriyoruz." Tohumculukta yüzde 117, fidanda yüzde 550, süs bitkilerinde yüzde 169 ve toplamda yüzde 134 dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna geldiklerini aktaran Güler, sektörün yaklaşık 490 milyon dolar ihracat ve 364 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiğini söyledi.

Pazar stratejisi: AB ve Asya'ya odak

Güler, dünya tohumculuk pazarının büyüklüğünün şu an 70 milyar dolar100 milyar doları aşmasının beklendiğini dile getirdi. "Tohumculuk pazarının büyüme göstereceği bölgelerde AB kadar Asya da önemli bir potansiyel taşıyor," diyen Güler, ihracatın büyük bölümünün AB, Rusya ve EİT ülkeleri gibi yakın coğrafyalara yapıldığını vurguladı ve Asya pazarlarına açılma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Aşılması gereken zorluklar

Sektörün büyümesini sürdürmesi için çözülmesi gereken başlıca konulara da değinen Güler, bunları şu şekilde sıraladı: ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni pazarlara açılma, uluslararası marka değeri oluşturma, tanıtım faaliyetlerinin artırılması, AR-GE yatırımlarıyla tohum kalitesinin yükseltilmesi ve kayıt dışı üretimin engellenmesi.

Algılar ve yerli tohum güveni

Güler, kamuoyunda zaman zaman sektörün dışa bağımlı olduğu yönünde yanlış algılar bulunduğunu, bunun Türk tarımına ve tüketiciye zarar verdiğini belirtti. "Biz, ihtiyacımız olan özel tohumları ithal ederken, çok daha fazlasını ihraç ediyoruz. Her geçen yıl katma değeri yüksek tohum ihracatımız artıyor. Sektörümüzün başarısı, ne yazık ki oluşturulan algının gölgesinde kalıyor," sözleriyle bu algılarla mücadele ettiklerini ifade etti.