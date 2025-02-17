Türk Turistlerin Balkanlar'a Yükselen İlgi Trendleri

Türk turistlerin Balkanlar'a olan ilgisi artıyor. 2024'te yaklaşık 200 bin Türk ziyaretçi Belgrad'ı keşfetti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:38
Türk Turistlerin Balkanlar'a Yükselen İlgi Trendleri

Türk Turistlerin Balkanlar'a Yükselen İlgi Trendleri

Belgrad Turizm Örgütü Halkla İlişkiler Sorumlusu Jelena Stankovic, Türk ziyaretçilerin Belgrad ve Sırbistan için kritik önemde olduğunu vurguladı. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 200 bin Türk turistin Belgrad'ı ziyaret etmesi öngörülüyor. Stankovic, Türk turistlerin, Sırbistan'ın turizm pazarında en kalabalık grubu oluşturduğunu belirtti.

Büyüyen Sayılar ve İyi Bağlantılar

Stankovic, geçen yılki verilerde Türk turistlerin sayısında %34'lük bir artış gözlemlediklerini ifade ederek, iki ülke arasındaki güçlü turistik bağlantıların bu büyümeyi destekleyeceğini ifade etti.

Uçuş Kolaylıkları ve Destinasyonlar

Sırbistan'ın ulusal hava yolu şirketinin, İstanbul'u Belgrad'a günlük uçuşlarla bağlaması, Türk turistlerin diğer şehirleri keşfetmelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca Ankara, Niş ve Kraljevo gibi çeşitli rotalar da mevcut. Türk seyahatseverler, Sırbistan kültürünü ve tarihini daha derinlemesine keşfetmek için ilgilerini artırıyorlar.

Çeşitli Turizm Olanakları

Stankovic, yılın her döneminde mevcut olan çok sayıda turizm fırsatının, Türk turistlerin Belgrad'ı tercih edilme sebeplerinden biri olduğunu belirtti. Gastronomi turları, müzeler ve kültürel etkinlikler de ilgi çekmektedir.

Geleceğe Dair Planlar

Sırbistan-Türkiye turizm işbirliğini genişletme niyetinde olduklarını belirten Stankovic, acentelerle yapılan işbirlikleri ve özel teklifler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Sırbistan, Türk turistler için vizesiz bir ülke olması nedeniyle cazip bir destinasyon olmaya devam edecek.

Bosna-Hersek İlişkileri

Diğer bir dikkat çekici nokta ise, Saraybosna Kantonu Turizm Derneği Tanıtım Uzmanı Damir Muminagic'in açıklamaları. 2024'te Türkiye'den gelen turist sayısında önceki yıla göre %20'lik bir artış olduğunu vurguladı. Vizesiz seyahat uygulaması ve Türk üniversitelerinin varlığı, Bosna-Hersek'in Türk turistler için cazibesini artıran faktörler arasında.

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