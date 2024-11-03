Türk ve Suudi İş Dünyası İstanbul'da Buluştu

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi, Türk ürünlerinin ve kalitesinin Suudi Arabistan'da ayrı bir şekilde değerlendirildiğini dile getirdi. El-Kasabi, "Türkiye'nin hizmetler sektöründeki başarı hikayelerinden faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum" şeklinde ifade etti.

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen etkinlik, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla sona erdi. El-Kasabi, Türkiye için "ikinci vatan" ifadesini kullanarak iki ülkenin güçlü ilişkilerini vurguladı.

Ticaretin Geleceği

El-Kasabi, iki ülke arasındaki karşılıklı güvenin önemine değinerek, "Bu buluşmalar zorlukları aşmak adına önemli fırsatlar sunuyor. Suudi Arabistan, madencilikten sağlığa, teknoloji ve iletişim gibi birçok sektörde büyük bir dönüşüm geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Ticaret Hacminde Büyüme Potansiyeli

DEİK Başkanı Nail Olpak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 5,6 milyar dolara ulaştığını, 2023 yılının Eylül ayında bu rakamın 6,4 milyar dolara çıktığını bildirdi. Olpak, "Bu potansiyelin 10 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyorum" dedi.

10 Yeni İş Birliği Anlaşması

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda 500'den fazla iş insanı bir araya geldi. Forumda, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret Odası Federasyonu Başkan Yardımcısı Fayez Alharbi, DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü ve Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi gibi önemli isimler yer aldı. İki ülke şirketleri arasında toplam 10 işbirliği anlaşması imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası bir araya geldi. DEİK Başkanı Nail Olpak, burada konuşma yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda iki ülkenin iş dünyası bir araya geldi. DEİK Başkanı Nail Olpak, burada konuşma yaptı.