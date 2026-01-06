Turkcell GNÇYTNK Talent Camp: Veri Merkezi İstihdamı 15 Ocak’a Kadar

Turkcell GNÇYTNK Talent Camp ile Veri Merkezi İstihdam Programını Başlattı

Turkcell, gelenekselleşen GNÇYTNK işe alım programı kapsamında Türkiye'nin veri merkezi odaklı istihdam programını hayata geçirdi. Şirket, Google Cloud ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğinden ilhamla tasarlanan GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi ile veri merkezi alanında yetişmiş insan kaynağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Programın amacı ve kapsamı

Program, genç yetenekleri geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya devam eden GNÇYTNK çatısı altında, veri merkezi ekosistemine kalıcı ve nitelikli bir yetenek havuzu kazandırmayı amaçlıyor. Turkcell'in bu girişimi, ülkeyi bölgesel bir veri üssü haline getirme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kimler başvurabilir?

Program için Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine veya Enerji Mühendisliği bölümlerinde okuyan 3. sınıf öğrencileri başvurabiliyor. Mezuniyet sonrası değerlendirmelerde, adayların İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli veya Tekirdağ şehirlerinde Turkcell veri merkezlerinde kariyer planlıyor olmaları bekleniyor.

Turkcell'den yetkinlik ve yatırım vurgusu

Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, programın Türkiye'nin veri merkezi yetkinliğini artırma hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Durdu, Turkcell'in veri merkezi alanındaki toplam yatırımının 530 milyon euroya ulaştığını ve Google Cloud ile kurulan hiper ölçekli bulut bölgesi iş birliğinin ülke için bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Durdu ayrıca, söz konusu projenin veri merkezleri alanında uzman insan kaynağı ihtiyacını artıracağını, GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi programının gençlere özel kariyer fırsatları sunduğunu ve Turkcell'in sadece güçlü altyapılar kurmakla kalmayıp bu altyapıları yönetecek ve geliştirecek insan kaynağına da yatırım yaptığını ifade etti.

Başvuru ve detaylı bilgi

Program başvuruları 15 Ocak tarihine kadar devam ediyor. Başvuru ve detaylı bilgiye kariyerim.turkcell.com.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Turkcell'in insan kaynakları uygulamalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için ise turkcell.com.tr/trc/lp/insan-kaynaklari adresi kaynak gösterildi.

TURKCELL İNSAN VE İŞ DESTEKTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERKAN DURDU