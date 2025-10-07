Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 4. Toplantısı İstanbul'da

Ticaret Bakanlığı: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi 4. toplantısı İstanbul'da yapıldı; Bakü-Tiflis-Kars ve transit veri gündemdeydi.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 23:42
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 23:42
Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ortak Gümrük Komitesi'nin 4. toplantısının İstanbul'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Toplantı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımıyla Türkiye ev sahipliğinde düzenlendi.

Görüşülen Konular

Toplantıda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ve bu kapsamdaki Transit Veri Değişimi Anlaşması, Uluslararası Taşımacılık Düzenlemelerine Uyum Sağlanması, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması ve Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru'nun daha etkin işleyişi için atılması gereken adımlar ele alındı.

Sonuçlar

Toplantı sonunda Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 4. Dönem Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı Tutanağı taraflarca imzalandı ve üç ülkenin gümrükler alanında birlikte izleyeceği yol haritası belirlendi. Ayrıca toplantıyı müteakiben Azerbaycan ve Gürcistan ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

