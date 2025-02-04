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Türkiye Bankacılık Sektörü 2024'te Yüzde 39 Büyüdü

Alpaslan Çakar, 2024 yılı bankacılık sektörünü yüzde 39 büyüme ile 32,7 trilyon liraya ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:04
Türkiye Bankacılık Sektörü 2024'te Yüzde 39 Büyüdü

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'dan Çarpıcı Açıklamalar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansı Finans Masası'na katılarak önemli değerlendirmelerde bulundu. 2024 yılında bankacılık sektöründe gerçekleşen büyümeyi paylaşan Çakar, sektörün toplamda yüzde 39 oranında bir büyüme gösterdiğini ve 32,7 trilyon lira büyüklüğe ulaştığını ifade etti.

Büyüme Beklentileri

Çakar, bu büyüme rakamlarının ardından, bankacılık sektörünün 2025 yılında ise yüzde 30 civarında bir büyüme sağlamasını beklediklerini duyurdu. İstanbul Finans Merkezi'nin etkisiyle sektörün gelişiminin hızlanması gözler önüne serildi.

Bankacılık sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmeler, Türkiye'nin ekonomik istikrarını pekiştirmeye yönelik atılan adımların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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