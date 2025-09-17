Türkiye CDS 240 Baz Puana Geriledi: Şubat 2020'den Bu Yana En Düşük Seviyede

Güncel Durum

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), kritik bir eşik atlayarak 240 baz puana geriledi. Bu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşük değer olarak kayda geçti.

5 yıllık CDS, ülke risk algısının ve küresel yatırımcı güveninin göstergelerinden biridir. CDS primindeki düşüş genellikle yatırımcıların ülke riskini daha az fiyatladığına işaret eder.

Veride yer alan 240 baz puan ve Şubat 2020 tarihine ilişkin ifade, haberin temel verilerini oluşturmaktadır.