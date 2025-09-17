Türkiye CDS'si 5,5 Yılın En Düşüğünde: 240 Baz Puan

Türkiye CDS'si 5,5 yılın en düşük seviyesinde: 240 baz puan

Ekonomi politikaları, rezerv artışı ve zayıf dolar etkili oldu

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi olan CDS, 240 baz puan seviyesine gerileyerek Şubat 2020'den bu yana en düşük düzeye indi.

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan öngörülebilir ekonomik politikalar ve sağlanan siyasi istikrar, ekonomideki olumlu görünümü güçlendiriyor. Ülke ekonomisinin büyüme performansı 20 çeyrektir kesintisiz sürerken, enflasyon Mayıs 2024'ten bu yana yıllık bazda düşüş gösteriyor.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve toplam rezervlerin yaklaşık 180 milyar dolar seviyesine ulaşması yurt içi piyasalarda risk iştahını artırdı. Sonuç olarak yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara talebi yükseldi ve borçlanma maliyetleri geriledi.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede CDS'nin 240'a düşmesinde dolar endeksindeki gerileme ve avro/dolar paritesinin 1,18 seviyesinin üzerine test etmesinin etkili olduğunu belirtti.

Demirkol, küresel ölçekte zayıf dolar talebinin gelişen piyasalara sermaye girişini artırdığını vurgulayarak, TCMB'nin swap hariç net rezervlerini 60 milyar doların üzerine çıkarmasının da CDS'lerdeki düşüşte önemli rol oynadığını kaydetti.

Demirkol ayrıca, TCMB'nin toplam rezervlerinin 180 milyar doların üzerine çıkmasının dolar/TL'deki yükseliş beklentisini azalttığını ve bunun sonucunda sermaye girişlerinin arttığını söyledi. Özellikle turizm gelirlerinin yükselmesi sonrası yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinin temmuz itibarıyla 18 milyar dolar civarında açıklandığını belirten Demirkol, sermaye girişlerinin kontrolünün sürmesiyle CDS'lerde gerileme kaydedildiğini ifade etti.