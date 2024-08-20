Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin detaylı bilgileri sunmaktadır. Aşağıda, bu dövizlerin TL karşılığına dair bilgiler yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03581 ALL Arnavutluk Lek 0.37532 BHD Bahreyn Dinarı 89.6328 BDT Bangladeş Takası 0.28314 BAM Bosna-Hersek Markı 19.0931 BWP Botsvana Pulası 2.5351 BRL Brezilya Reali 6.2478 DZD Cezayir Dinarı 0.25147 CZK Çek Korunası 1.4873 IDR Endonezya Rupisi 0.00219 MAD Fas Dirhemi 3.4773 PHP Filipin Pesosu 0.59711 ZAR Güney Afrika Randı 1.8977 GEL Gürcistan Lari 12.5013 INR Hindistan Rupisi 0.40325 HKD Hong Kong Doları 4.3361 IQD Irak Dinarı 0.02579 ISK İzlanda Kronu 0.24607 KZT Kazakistan Tengesi 0.07103 KES Kenya Şilini 0.26185 COP Kolombiya Pesosu 0.00838 LYD Lübnan Dinarı 7.0678 HUF Macar Forinti 0.09503 MKD Makedonya Dinarı 0.60753 MYR Malezya Ringgiti 7.7164 MXN Meksika Pesosu 1.7993 EGP Mısır Lirası 0.69162 MDL Moldova Leyi 1.9319 NAD Namibya Doları 1.8974 NGN Nijerya Nairası 0.02145 UZS Özbekistan Somu 0.00267 PEN Peru Yeni Solu 9.0271 PLN Polonya Zlotisi 8.7737 RSD Sırp Dinarı 0.31959 SGD Singapur Doları 25.8266 SDG Sudan Poundu 0.05625 SYR Suriye Lirası 0.00260 SZL Svaziland Lilangeni 1.8974 THB Tayland Bahtı 0.98811 TND Tunus Dinarı 11.0829 TMT Türkmenistan Manatı 9.6518 UAH Ukrayna Hryvnası 0.81640 OMR Um_man Riyali 87.7365 JOD Ürdün Dinarı 47.6728 VND Vietnam Dongu 0.00136 ILS İsrail Şekeli 9.1216 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0577 NZD Yeni Zelanda Doları 20.7468

Yukarıdaki veriler TCMB tarafından sağlanaan alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içermektedir. Daha fazla bilgi için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.