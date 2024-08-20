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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurları hakkında bilgi sunuyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 15:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin detaylı bilgileri sunmaktadır. Aşağıda, bu dövizlerin TL karşılığına dair bilgiler yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03581
ALL Arnavutluk Lek 0.37532
BHD Bahreyn Dinarı 89.6328
BDT Bangladeş Takası 0.28314
BAM Bosna-Hersek Markı 19.0931
BWP Botsvana Pulası 2.5351
BRL Brezilya Reali 6.2478
DZD Cezayir Dinarı 0.25147
CZK Çek Korunası 1.4873
IDR Endonezya Rupisi 0.00219
MAD Fas Dirhemi 3.4773
PHP Filipin Pesosu 0.59711
ZAR Güney Afrika Randı 1.8977
GEL Gürcistan Lari 12.5013
INR Hindistan Rupisi 0.40325
HKD Hong Kong Doları 4.3361
IQD Irak Dinarı 0.02579
ISK İzlanda Kronu 0.24607
KZT Kazakistan Tengesi 0.07103
KES Kenya Şilini 0.26185
COP Kolombiya Pesosu 0.00838
LYD Lübnan Dinarı 7.0678
HUF Macar Forinti 0.09503
MKD Makedonya Dinarı 0.60753
MYR Malezya Ringgiti 7.7164
MXN Meksika Pesosu 1.7993
EGP Mısır Lirası 0.69162
MDL Moldova Leyi 1.9319
NAD Namibya Doları 1.8974
NGN Nijerya Nairası 0.02145
UZS Özbekistan Somu 0.00267
PEN Peru Yeni Solu 9.0271
PLN Polonya Zlotisi 8.7737
RSD Sırp Dinarı 0.31959
SGD Singapur Doları 25.8266
SDG Sudan Poundu 0.05625
SYR Suriye Lirası 0.00260
SZL Svaziland Lilangeni 1.8974
THB Tayland Bahtı 0.98811
TND Tunus Dinarı 11.0829
TMT Türkmenistan Manatı 9.6518
UAH Ukrayna Hryvnası 0.81640
OMR Um_man Riyali 87.7365
JOD Ürdün Dinarı 47.6728
VND Vietnam Dongu 0.00136
ILS İsrail Şekeli 9.1216
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0577
NZD Yeni Zelanda Doları 20.7468

Yukarıdaki veriler TCMB tarafından sağlanaan alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içermektedir. Daha fazla bilgi için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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