Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kur Bilgileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Döviz Kuru Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin detaylı bilgileri sunmaktadır. Aşağıda, bu dövizlerin TL karşılığına dair bilgiler yer almaktadır:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03581
|ALL
|Arnavutluk Lek
|0.37532
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|89.6328
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28314
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.0931
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5351
|BRL
|Brezilya Reali
|6.2478
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25147
|CZK
|Çek Korunası
|1.4873
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00219
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4773
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.59711
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8977
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.5013
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40325
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3361
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02579
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24607
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07103
|KES
|Kenya Şilini
|0.26185
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00838
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.0678
|HUF
|Macar Forinti
|0.09503
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.60753
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.7164
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7993
|EGP
|Mısır Lirası
|0.69162
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9319
|NAD
|Namibya Doları
|1.8974
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02145
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0271
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.7737
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31959
|SGD
|Singapur Doları
|25.8266
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05625
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00260
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.8974
|THB
|Tayland Bahtı
|0.98811
|TND
|Tunus Dinarı
|11.0829
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.6518
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81640
|OMR
|Um_man Riyali
|87.7365
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.6728
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00136
|ILS
|İsrail Şekeli
|9.1216
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0577
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.7468
Yukarıdaki veriler TCMB tarafından sağlanaan alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içermektedir. Daha fazla bilgi için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.