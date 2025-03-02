Türkiye'de AR-GE Merkezleri 57 Şehre Yayılıyor

Türkiye'de AR-GE merkezi sayısı 1330'a, tasarım merkezi sayısı ise 331'e çıktı. 57 şehirde yeni merkez kuruldu.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:00
Türkiye'de AR-GE Merkezleri 57 Şehre Yayılıyor

Türkiye'de AR-GE Merkezleri Hızla Yayılıyor

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki AR-GE merkezi sayısı 1330’a, tasarım merkezi sayısı 331’e yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, Türkiye sanayi üretimini sürdürülebilir ve yüksek katma değerli hale getirmek amacıyla kritik sektörlerde AR-GE ve inovasyonu teşvik ediyor.

Yeni AR-GE ve Tasarım Merkezleri

2022 yılı içerisinde 69 yeni AR-GE merkezi belgesi verilirken, toplamda 1330 merkez aktif hale geldi. Bu merkezlerde toplam 86 bin 413 personel görev yapıyor. Özellikle Nevşehir ve Kastamonu gibi illerde ilk AR-GE merkezlerinin açılması, Türkiye genelindeki merkezi 57 şehre yaydı.

Tamamlanan Projeler ve Patentler

AR-GE merkezlerinde toplam 66 bin 466 proje tamamlandı. Yılda 13 bin 997 patent tescil edilirken, 26 bin 24 patent başvuru aşamasında bulunuyor. Yabancı ortaklı firma sayısı ise 240 olarak kaydedildi.

Tasarım Merkezleri ve Projeleri

Tasarım merkezleri için de geçen yıl 25 yeni belge verildi ve toplamda 331 merkez aktif hale geldi. Bu merkezlerde 8 bin 266 personel çalışıyor. Faaliyetteki tasarım merkezleri, toplamda 12 bin 965 projenin tamamlanmasını sağladı. Bu merkezler tarafından tescil edilen patent sayısı 269, başvuru aşamasında olan ise 583 olarak belirlendi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Türkiye'de 105 alan teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) olarak ilan edildi. Bu bölgelerin 91'i aktif olarak faaliyet göstermekte. TGB'lerde toplam 11 bin 316 firma bulunurken, istihdam edilen kişi sayısı 117 bin 511 olarak rapor edildi. Toplamda 79 bin 876 proje tamamlandı veya devam ediyor.

Sonuç olarak, Türkiye'nin AR-GE ve tasarım alanındaki bu hızlı gelişimi, sanayinin inovatif büyümesine ve dünya pazarında daha rekabetçi bir duruma gelmesine olanak tanıyor.

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