Türkiye'de Cep Telefonundan İnternete Erişim Yüzde 96,9

Türkiye'de Cep Telefonu ile İnternete Erişim Oranı Yüzde 96,9

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet kullanıcılarının yüzde 96,9'unun cep telefonlarından internete bağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, kullanıcıların günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonları aracılığıyla internette geçirdiğini belirtti.

Dijital 2025 Türkiye Raporu'na Göre Veriler

Bakan Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporundaki mobil kullanım verilerini paylaştı. Türkiye nüfusunun 85 milyonu aştığını ve bu nüfusun yüzde 92,1'ine denk gelen 80,7 milyon kişide cep telefonunun bulunduğunu aktardı.

İnternet kullanan kişi sayısının nüfusun yüzde 88,3'ünü oluşturduğuna dikkat çeken Uraloğlu, 77,3 milyon internet kullanıcısının bulunduğunu ifade etti. 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 97,6'sı cep telefonuna, yüzde 62,8'i de masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip.

Mobil Cihazların İnternet Kullanımındaki Payı

Rapor verilerine göre, 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'u internete erişim için cep telefonlarını tercih ediyor. Mobil cihazların internet kullanımındaki payı yüzde 56,3, bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen süre 3 saat 9 dakika; Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 73,1'ini cep telefonları oluşturuyor.

Bakan Uraloğlu son olarak, Türkiye'de mobil internet kullanımının hızla arttığına ve dijitalleşmenin her geçen gün daha önemli hale geldiğine vurgu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporunda yer alan mobil kullanım verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 96,9'unun internete cep telefonundan eriştiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporunda yer alan mobil kullanım verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 96,9'unun internete cep telefonundan eriştiğini bildirdi.