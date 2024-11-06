Türkiye'de Ekim Ayında Petrol ve Doğal Gaz Üretiminde Yeni Rekorlar

Petrol ve Doğal Gaz Üretiminde Tarihi Rekorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ekimde petrol ve doğal gaz üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekorlar elde ettiklerini açıkladı. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu ay yurt içi ham petrol üretimi 3 milyon 361 bin 725 varil, doğal gaz üretimi ise 234 milyon 384 bin 17 metreküp ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Üretim Dağılımı

Ekim ayı verilerine göre, Gabar bölgesinde ham petrol üretimi 1 milyon 566 bin 214 varil olurken, Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz üretimi 196 milyon 772 bin 874 metreküp olarak hesaplandı. Söz konusu ham petrol üretiminin %46,6'sı Gabar'dan, doğal gazın ise %84'ü Sakarya Gaz Sahası'ndan sağlandı.

Günlük Üretimde Zirve

Günlük ortalama petrol üretimi 108 bin 443 varil ve doğal gaz üretimi de 7 milyon 568 bin 242 metreküp ile en yüksek seviyelerine ulaştı. Ayrıca, en yüksek günlük petrol üretimi 111 bin 280 varil ile 29 Ekim’de, en yüksek günlük doğal gaz üretimi ise 7 milyon 908 bin 44 metreküp ile 23 Ekim’de kaydedildi.

Gelecek Vizyonu

Bakan Bayraktar, bu yıl boyunca petrol ve doğal gaz üretimine odaklandıklarını belirtti. Bayraktar, “Petrol ve doğal gaz üretimimiz hem aylık hem de günlük bazda zirvelere ulaştı. Hedefimiz, enerjide tam bağımsız Türkiye” dedi. Ayrıca, yeni sahalarda aramalar ve sismik faaliyetlerle, yurtdışında özellikle Somali gibi farklı bölgelerde yeni rezerv keşifleri hedefleniyor.