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Türkiye'de Elektrik Kesintisi Yok: Bakan Bayraktar Açıklamada Bulundu

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de elektrik iletim ve dağıtım hatlarında kesintiye neden olacak bir sorun olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:12
Türkiye'de Elektrik Kesintisi Yok: Bakan Bayraktar Açıklamada Bulundu

Türkiye'de Elektrik Kesintisi Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım sisteminde herhangi bir kesintiye neden olacak sorunun bulunmadığını açıkladı. Bayraktar, Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nde yaptığı incelemeler sırasında, Avrupa'da özellikle İspanya, Portekiz ve kısmen Fransa'yı etkileyen elektrik kesintilerinin, sistem dengesizliklerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Güçlü Elektrik Şebekesi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 118 bin megavat elektrik kurulu gücüne sahip olduğunu ve yaklaşık 75 bin kilometre üzerinde iletim hattı ile 1,5 milyon kilometre üzerinde dağıtım şebekesi olduğunu belirtti. Bayraktar, "Dolayısıyla çok büyük bir sistemi yönetiyoruz. Şebekemiz güçlü bir şekilde ayakta duruyor ve elektrik hizmetlerimizi kesintisiz olarak sağlamak için çalışıyoruz," dedi.

Avrupa ile Entegre Enerji Sistemi

Bayraktar, Türkiye'nin Avrupa'daki iletim şebekesinin önemli bir parçası olduğunu ve 40'tan fazla iletim operatörü ile entegre çalıştığını ifade etti. Böyle bir yapı, daha kaliteli frekans hizmeti sunma açısından Türkiye için avantaj sağlıyor.

İleriye Dönük Hedefler

Ayrıca, Bayraktar, Türkiye'nin enerji ihracatçısı olduğunu belirterek, belirli miktarda elektriğin Suriye'ye de ihraç edildiğini dile getirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla enerji sektöründe çalışan tüm işçilere teşekkür ettiğini vurguladı.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi

Son olarak, Bakan Bayraktar, yarın gerçekleşecek olan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne dikkat çekerek, Türkiye'nin enerji diplomasisindeki rolünü uluslararası platformda sergileyeceklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gölbaşı'ndaki Orta Anadolu Yük Tevzi ve İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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