DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,53%
ALTIN
4.600,8 -0,08%
BITCOIN
4.548.605,86 -1,62%

Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı 8,3 Milyonu Aştı

BTK verilerine göre Türkiye'de fiber internet aboneliği ilk çeyrekte yüzde 19,1 artarak 8 milyon 320 bin 854'e ulaştı; genişbant abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:03
Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı 8,3 Milyonu Aştı

Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı 8,3 Milyonu Aştı

MERTKAN ORUÇ - Türkiye'de fiber internet abone sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artışla, 8 milyon 320 bin 854 oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, ülkede internet kullanımı yaygınlaşıyor.

Genişbant Abone Sayısı

İnternet teknolojilerinin hayatın birçok alanında kullanımı ile birlikte Türkiye'de yılın ilk çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu değer 94 milyon 208 bin 469 civarındaydı. Böylece internet abone sayısı bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1,9 büyüdü.

Fiber Abone Büyümesi

İnternet abone sayılarının detayları incelendiğinde fiber kullanımındaki büyüme dikkati çekti. Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 986 bin 23 fiber abonesi bulunuyordu. Bu değer yüzde 19,1 büyüyerek, bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyon 320 bin 854 oldu. Böylece Türkiye'deki fiber internet abone sayısı, ilk defa 8,3 milyonu aştı.

Yılın ilk çeyreğinde eve kadar fiber abone sayısı 7 milyon 83 bin 425, binaya kadar fiber internet abone sayısı ise 1 milyon 237 bin 429 olarak kayıtlara geçti.

Mobil ve XDSL Aboneleri

Türkiye'deki internet abonelerinin büyük bir çoğunluğunu mobil cepten internet kullanıcıları oluşturdu. Verilere göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 73 milyon 727 bin 551 olan mobil cepten internet abone sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 artarak 74 milyon 526 bin 293'e yükseldi.

Kablolar üzerinden evlere ve ofislere yüksek bant genişliği sağlayan ve "sayısal abone hattı" olarak da bilinen XDSL türündeki interneti kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 6,9 azalarak, 9 milyon 988 bin 534'e geriledi.

İLGİLİ HABERLER

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güncel Döviz Kurları — İstanbul ve Ankara (Perşembe–Cuma)
2
Mustafa Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim, Faiz İndirimi ve Hazır Giyim Önceliği
3
Altın Ons Rekor 3.508,9 Dolar: Fed Beklentileri ve Gümüş Yükselişi
4
Kruvaziyer Turizminde Rekor Beklentisi: Yıl Sonu 2 Milyon Üzeri
5
Türkiye'de Fiber İnternet Abone Sayısı 8,3 Milyonu Aştı
6
Otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak-Ağustos 2025'te %7,24 yükseldi
7
Avrupa Borsaları Negatif Başladı — Gözler Avro Bölgesi Ağustos Enflasyonunda

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı