Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 107 bin 379

Yayın Tarihi: 03.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 10:23
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Dün Türkiye'de günlük bazda 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 379 megavatsaat olarak kaydedildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 508 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 65 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve Dış Ticaret

Üretimde ilk sırayı yüzde 27,2 pay ile ithal doğal gaz santralleri aldı. Bunu yüzde 21,5 ile ithal kömür ve yüzde 11,5 ile güneş santralleri izledi.

Dış ticarette ise Türkiye dün 5 bin 797 megavatsaat elektrik ihracatı ve 2 bin 747 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

