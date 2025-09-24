Türkiye'de Günlük Elektrik: Üretim 959 bin 195 megavatsaat, Tüketim 965 bin 128 megavatsaat

Dün Türkiye'de üretim 959 bin 195 megavatsaat, tüketim 965 bin 128 megavatsaat; en yüksek saatlik tüketim 20.00'de 45 bin 816 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:18
Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 959 bin 195 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 128 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 816 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 577 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim kaynakları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 27,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

İthalat ve ihracat

Türkiye, dün 5 bin 892 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 825 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası