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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün 1 milyon 33 bin 717 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 20 bin 231 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:46
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 717 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim 1 milyon 20 bin 231 megavatsaat olarak kaydedildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından paylaşıldı.

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 12:00'de 49 bin 112 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 05:00'te 33 bin 358 megavatsaat olarak belirlendi.

Elektrik üretiminde ilk sırayı %27,1 ile doğal gaz santralleri alırken, bunu %23,1 ile ithal kömür santralleri ve %12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Ayrıca, Türkiye dün 14 bin 999 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1445 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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