Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi 1.114.760 megavatsaat, Tüketim 1.111.354

Türkiye'de dün üretilen elektrik 1.114.760 megavatsaat, tüketim 1.111.354 megavatsaat; doğal gaz lider üretim kaynağı oldu, net ihracat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:17
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 114 bin 760 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 111 bin 354 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 489 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 662 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarının Payları

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,2 ile ithal kömür ve yüzde 15,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Elektrik İhracat ve İthalat

Türkiye, dün 6 bin 136 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 842 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

