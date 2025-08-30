DOLAR
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi 1 milyon 92 bin 4 megavatsaat — Tüketim 1 milyon 90 bin 636

Türkiye'de dün elektrik üretimi 1 milyon 92 bin 4 megavatsaat, tüketim 1 milyon 90 bin 636 megavatsaat; en yüksek tüketim 17.00'de 50 bin 806 megavatsaat.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:26
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 92 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 90 bin 636 megavatsaat olarak kaydedildi.

Saatlik Tüketimde Zirve ve Dip

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 806 megavatsaat ile 17.00'de gerçekleşti. En düşük tüketim ise 37 bin 122 megavatsaat ile 07.00'de kayıtlara geçti.

Üretim Kaynakları ve Dış Ticaret

Günlük üretim verilerinde ilk sırayı yüzde 24,6 ile doğal gaz santralleri aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür ve yüzde 11,9 ile linyit santralleri izledi.

Enerji ticaretinde ise Türkiye dün 6 bin 250 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 891 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

