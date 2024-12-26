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Türkiye'de IEEE Blokzincir Ulusal Zirvesi 2024 Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli kripto paranın Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:27
Türkiye'de IEEE Blokzincir Ulusal Zirvesi 2024 Yapıldı

IEEE Blokzincir Türkiye Ulusal Zirvesi 2024 Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yerli kripto para geliştirilmesiyle Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerini destekleyerek bağımsız ekonomik altyapı oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını duyurdu. Bu açıklama, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Blokzincir Türkiye Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve birçok önemli kurumun işbirliğiyle hayata geçirilen "IEEE Blokzincir Türkiye Ulusal Zirvesi 2024" etkinliğinde yapıldı.

Bilgi Güvenliği ve Blokzincir Teknolojisi

Zirvenin açılışında konuşan Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasının siber güvenliği nasıl bir milli güvenlik meselesi haline getirdiğini vurguladı. Kripto paranın 2008'de hayatımıza girmesiyle blokzincir teknolojisinin verimli ve şeffaf işlemleri mümkün kıldığını belirtti.

Sayan, veri ihlallerinin dünya genelindeki ciddi maliyetlerine dikkat çekerek, "Veri ihlalinin küresel ortalama maliyeti 4,88 milyon dolara kadar çıkabiliyor. İşte blokzincir teknolojisi tam bu noktada devreye giriyor," şeklinde konuştu.

Kripto Paraların Ekonomideki Yeri

Kripto paraların piyasanın büyüklüğü hakkında bilgi veren Sayan, bitcoinin toplam piyasa değerinin 2 trilyon dolara yaklaştığını vurguladı. Ayrıca blokzincir çözümlerinin 2027 yılına kadar 94 milyar doları aşar gelir elde etmesinin beklendiğini belirtti.

Sayan, yerli kripto paranın Türkiye'nin dijital dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağına dair şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna da katkı sağlamış olacağız."

BTK'nın Blokzincir Vizyonu

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, blokzincir teknolojisinin, geleceğin dijital ekonomisinin temel taşlarından biri olacağını söyledi. Yönetici, "Finans, sağlık, lojistik, güvenlik ve enerji gibi sektörlerde köklü değişimler getiriyor," dedi.

Topluluğu Genişletme Amacı

Etkinliğe video konferansla katılan IEEE Blokzincir Topluluğu Başkanı Ramish Ramados, IEEE'nin dünya genelinde geniş bir üye tabanına sahip olduğunu belirtti. Türkiye Bölümü Başkanı Nizamettin Aydın, öğrencilerin IEEE'nin teknik kütüphanesinden yararlanmalarının önemine vurgu yaptı.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan, siber güvenlik alanında yerli çözümlerin önemli olduğunu ve bu alandaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şube Başkanı Cevdet Aslan ve Türk Mühendisler Derneği Başkanı Yaşar Yekebağcı da teknolojik gelişim ve mühendislerin rolü hakkında önemli değerlendirmelerde bulundular.

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