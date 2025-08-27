Türkiye'de İnternet Kullanımı %90,9'a Yükseldi: e-Devlet, E-Ticaret ve Sosyal Medya Verileri (2025)

Türkiye'de İnternet Kullanımı %90,9'a Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumunca yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025 sonuçlarına göre, 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 90,9 olarak kaydedildi. Geçen yıl bu oran yüzde 88,8 idi.

Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılım

İnternet kullanım oranı erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 olarak belirlendi.

e-Devlet ve Kamu Hizmetleri

Son bir yıl içinde resmi makamların internet sitelerini ve uygulamalarını özel amaçla kullananların oranı yüzde 76,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 82,8, kadınlarda yüzde 69,5 olarak gerçekleşti.

e-Devlet hizmetlerini kullananlarda yaşa göre dağılım incelendiğinde en yüksek kullanım yüzde 92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük kullanım ise yüzde 29,6 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.

Bireylerin e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında; %68,5 ile kişisel bilgilere erişim, %53,6 ile randevu alma/rezervasyon ve %46,4 ile kamu kuruluşlarının internet sitelerinden bilgi edinme ilk sıralarda yer aldı.

E-Ticaret (İnternet Üzerinden Mal/Hizmet Satın Alma)

2024'te %51,7 olan internet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranı, 2025'te %55,7'ye yükseldi. Bu oran erkeklerde %59,1, kadınlarda %52,3 olarak gerçekleşti.

Zamanlama açısından bakıldığında, bireylerin %42,3'ü yılın ilk 3 ayında mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiğini bildirdi.

Öğrenme Faaliyetleri

Eğitim, mesleki veya özel amaçlarla öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı geçen yıla göre 3,9 puan artarak %17,7 oldu. Bu oran erkeklerde %17,5, kadınlarda %18,0 olarak tespit edildi.

Sosyal Medya ve Mesajlaşma Uygulamaları

En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp %88,6, YouTube %72,9 ve Instagram %68,1 yer aldı. Erkeklerde WhatsApp %91,3, YouTube %75,7, Instagram %68,7; kadınlarda ise WhatsApp %85,9, YouTube %70,1, Instagram %67,4 olarak kaydedildi.

E-Ticarette Karşılaşılan Sorunlar

Son 3 ay içinde e-ticaret yapanların %29'u web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişte herhangi bir sorunla karşılaştığını belirtti. Karşılaşılan sorunlar arasında teslimatın belirtilenden daha yavaş olması %12,7 ile ilk sırada, yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi ise %11,8 ile ikinci sırada yer aldı.

Elektronik Kimlik Kullanımı

Son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin %15,6'sı özel amaçlarla çevrim içi hizmetlere erişmek için elektronik kimlik kullandı. Bu oran erkeklerde %18,0, kadınlarda %13,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumunca hazırlanan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2025.