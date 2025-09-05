Türkiye'de Müze Sayısı 2024'te %5 Artışla 636'ya Yükseldi

TÜİK: 2024 Kültürel Miras İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde müze sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 636'ya yükseldi. Aynı dönemde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 10,6 artışla 61 milyon 687 bin 726 olarak kaydedildi.

Müze Sayısı ve Kategorik Dağılım

Toplam müzelerin 217'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 401'i özel müze kategorisinde yer alıyor. Ayrıca Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyette. Ören yeri sayısı ise 147 olarak bildirildi.

Müzelerdeki Eser Sayıları

Müzelerdeki eser sayısı, geçen yıla göre yüzde 2,4 artışla toplam 3 milyon 995 bin 133 olarak kayıtlara geçti. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,9 artışla 3 milyon 370 bin 881, özel müzelerde 291 bin 89 ile yüzde 1,7 artış gösterdi. Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerde eser sayısı ise yüzde 22,1 artarak 333 bin 163 oldu.

Bakanlığa bağlı müzelerde yer alan eserlerin dağılımı ise şöyle: %60,1 sikke, %27,8 arkeolojik materyal, %6,5 etnografik materyal ve %3,5 tablet.

Ziyaretçi İstatistikleri ve Gelir

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı toplamda 61 milyon 687 bin 726 kişiye ulaştı; bu, yıllık yüzde 10,6 artış anlamına geliyor. Ziyaretçilerin yüzde 51,7'si Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini tercih etti.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini tercih edenlerin sayısı 18 milyon 995 bin 286 olurken, bunun toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 30,8 olarak hesaplandı. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 8,4 artışla 19 milyon 774 bin 549, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı ise yüzde 42,3 yükselerek 9 milyon 999 bin 370 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yeri ziyaretlerinden elde edilen gelir 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira olarak açıklandı. Ayrıca bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 5 milyon 964 bin 575 olarak kaydedildi.

Bölgesel Dağılım ve Diğer Kültür Varlıkları

En çok müze ziyareti alan iller sırasıyla: İstanbul (18 milyon 182 bin 745), İzmir (4 milyon 698 bin 641) ve Nevşehir (4 milyon 451 bin 607).

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2024'te yüzde 2,1 artarak 127 bin 285 oldu. Bu varlıkların en yoğun olduğu iller: İstanbul (34 bin 258), İzmir (8 bin 61) ve Muğla (5 bin 30).

Sit Alanları, Milli Parklar ve Tabiat Alanları

Toplam sit alanı sayısı yüzde 5,4 artışla 26 bin 127'ye yükseldi; sit alanlarının yüzde 97'sini arkeolojik bölgeler oluşturuyor.

Milli park sayısı yüzde 2,1 artışla 49 oldu; milli park alanı yüzde 0,4 artışla 913 bin 160 hektar olarak kaydedildi. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artarak 268 olurken, tabiat parkı alanı yüzde 12,9 azalışla 94 bin 88 hektar olarak bildirildi. Tabiatı koruma alanı sayısı yüzde 3,2 artışla 32, tabiat anıtı sayısı ise yüzde 0,9 artışla 111 oldu.

Bu veriler, Türkiye'nin kültürel miras envanterindeki büyümeyi ve ziyaretçi ilgisindeki canlanmayı ortaya koyuyor.