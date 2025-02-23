Türkiye'de Tereyağı Üretiminde Rekor Seviye: 100 Bin Tonu Aştı

Türkiye, tereyağı üretimini geçen yıl 100 bin tonun üzerine çıkararak Avrupa'daki kısıtlamalara rağmen rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:08
Türkiye'de Tereyağı Üretiminde Rekor Seviye: 100 Bin Tonu Aştı

Türkiye'de Tereyağı Üretiminde Tarihi Rekor

Türkiye, 2023 yılı itibarıyla tereyağı üretiminde tarihi bir rekora imza attı. Geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemizde üretilen tereyağı miktarı 100 bin 321 ton olarak kaydedildi. Bu, bir önceki yıla göre %15.2’lik bir artış anlamına geliyor.

Avrupa'da Tedarik Krizi

Avrupa'da maliyetlerdeki artış ve üretim yetersizliği nedeniyle tereyağı fiyatları hızla yükseldi ve bazı bölgelerde satış kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Bu dengesizlik, Türkiye'nin iç tereyağı piyasası için olumlu bir fırsat sağlamış durumda.

Üretimdeki Artış ve Süt Tozu İlişkisi

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, Türkiye'nin tereyağı üretiminin artış göstermeye devam ettiğini belirterek, "Sütteki artışın tereyağı üretimine de olumlu yansıdığına dikkat çekti. Çallı, Türkiye'de süt üretiminin artmasının süt tozu üretimini de artırdığını, bunun da tereyağı üretimini olumlu etkilediğini ifade etti.

Tüketim ve İhracat Dinamikleri

Üretilen tereyağlarının büyük bir kısmının iç pazarda tüketildiğini söyleyen Çallı, Avrupa'daki tereyağı krizinin Türkiye’ye doğrudan olumsuz etki etmeyeceğini Ayrıca, ülkemizin tereyağı ihracatında kısıtlamalara gittiğini, sadece 1 kilogram ve altındaki paketli ürünlerin ihraç edilebildiğini vurguladı.

Çallı, "Tereyağı fazlalığı oluşursa Avrupa'ya ihracatın onaylanması gerektiğini" belirterek, bu konuda destek olunmasının sektör için faydalı olacağını ekledi.

İhracatın Artmasına Yönelik Stratejiler

Süt ürünleri ihracatındaki artış için üreticilerin desteklenmesinin önemine değinen Çallı, özellikle katma değeri yüksek olan peynir ürünlerinin ihracatının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye, bu ortamda tereyağı üretimini artırarak sadece iç pazar değil, aynı zamanda dış pazar için de kritik bir rol üstleniyor.

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