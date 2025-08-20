DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,66 0,09%
ALTIN
4.372,24 0%
BITCOIN
4.661.251,64 -0,38%

Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı

TÜİK: Temmuz 2025'te trafikte kayıtlı elektrikli otomobil sayısı %120,6 artışla 289.457'ye yükseldi; hibrit araç sayısı 556.995 oldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:03
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı

Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı

SERHAT TUTAK - AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz 2025 itibarıyla trafikte kayıtlı elektrikli otomobil sayısı büyük bir artış gösterdi.

Elektrikli otomobillerde hızlı yükseliş

Temmuz sonu itibarıyla trafikte kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 847 bin 382 olarak kaydedildi. Bu kapsamda, trafikteki elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %120,6 artarak 289 bin 457'ye ulaştı.

Elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payı Temmuz sonunda %1,7 olarak hesaplandı; geçen yılın sonunda bu oran %1,1 idi. Artışta, şarj istasyonlarının sayısının artması ve Togg'un piyasaya girmesi ile kullanıcı tercihlerindeki kaymanın etkili olduğu belirtiliyor.

Tarihten bugüne büyüme

Elektrikli otomobillerin trafiğe kaydı 2015'te yalnızca 565 iken, haziranda 250 bin barajı aşıldı. Temmuz 2024'te kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 131 bin 217 olarak kaydedilmişti; bir yıllık dönemde sayı 289 bin 457'ye çıktı.

Hibrit otomobillerde de belirgin artış

Hibrit otomobillere ilişkin veriler ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşılmıştı. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328'e yükseldi. 2024'te ise hibrit araç sayısı 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Temmuz 2025 itibarıyla trafikte kayıtlı hibrit otomobil sayısı 556 bin 995 oldu. Bu tür araçların toplam içindeki payı, 2024 sonundaki %2,4'ten geçen ay %3,3'e yükseldi.

Uzun vadede elektrikli ve hibrit araçlardaki artış, karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olması ve altyapı yatırımlarındaki artışla hız kazanıyor.

İLGİLİ HABERLER

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Roman Abramoviç'in 164 Metrelik Yatı 'Eclipse' Marmaris'ten Demir Aldı
2
Çin'de 7 Ayda Bütçe Gelirleri Yavaş Artarken Harcamalar Hızlandı
3
Çin'de LPR Sabitlendi: 1 Yıl %3, 5 Yıl %3,5
4
Küresel Plastik Anlaşması, Ekonomi ve İstihdam İçin Fırsatlar Sunuyor
5
42 Türkiye: Bilişim Vadisi'nde Yeni Nesil Yazılımcılar Yetişiyor
6
Üniversiteli Çalışan Sayısı 10 Milyonu Aştı
7
Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi