Türkiye'de Trafiğe Kayıtlı Elektrikli Otomobil Sayısı 289.457'ye Ulaştı

SERHAT TUTAK - AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz 2025 itibarıyla trafikte kayıtlı elektrikli otomobil sayısı büyük bir artış gösterdi.

Elektrikli otomobillerde hızlı yükseliş

Temmuz sonu itibarıyla trafikte kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 847 bin 382 olarak kaydedildi. Bu kapsamda, trafikteki elektrikli otomobil sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %120,6 artarak 289 bin 457'ye ulaştı.

Elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payı Temmuz sonunda %1,7 olarak hesaplandı; geçen yılın sonunda bu oran %1,1 idi. Artışta, şarj istasyonlarının sayısının artması ve Togg'un piyasaya girmesi ile kullanıcı tercihlerindeki kaymanın etkili olduğu belirtiliyor.

Tarihten bugüne büyüme

Elektrikli otomobillerin trafiğe kaydı 2015'te yalnızca 565 iken, haziranda 250 bin barajı aşıldı. Temmuz 2024'te kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 131 bin 217 olarak kaydedilmişti; bir yıllık dönemde sayı 289 bin 457'ye çıktı.

Hibrit otomobillerde de belirgin artış

Hibrit otomobillere ilişkin veriler ilk kez 2011'de 23 olarak paylaşılmıştı. Bu sayı 2019'da 13 bin 877'ye, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328'e yükseldi. 2024'te ise hibrit araç sayısı 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Temmuz 2025 itibarıyla trafikte kayıtlı hibrit otomobil sayısı 556 bin 995 oldu. Bu tür araçların toplam içindeki payı, 2024 sonundaki %2,4'ten geçen ay %3,3'e yükseldi.

Uzun vadede elektrikli ve hibrit araçlardaki artış, karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olması ve altyapı yatırımlarındaki artışla hız kazanıyor.