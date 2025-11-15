Türkiye, Dondurulmuş Kirazda Dünya Lideri

Dondurulmuş gıda sektöründe önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye, hem iç pazarda hem de yurt dışına hammadde ve katma değerli ürün tedarikinde hızla öne çıkıyor. Dondurulmuş Gıda Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yıldırım sektördeki gelişmeleri ve ihracat fırsatlarını değerlendirdi.

Sektörün potansiyeli ve tüketim verileri

Yıldırım, gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenmenin öneminin arttığını vurgulayarak, katkısız ve ilaçsız doğal ürünlerin öne çıktığını belirtti. Ürünlerin hasat edildikten sonra bekletilmeden yıkanıp dondurulduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Tazeyken ne kadar doğal ve katkısız ise dondurulduktan sonra da aynı özelliklerde" dedi.

Yıldırım, dünya genelinde dondurulmuş gıda tüketiminde ABD'nin kişi başına 70 kilogram ile önde olduğunu, Avrupa'da bunun 40 kilogram, Türkiye'de ise 7 kilogram seviyesinde olduğunu aktardı. Bu farkın, Türkiye için hem iç talep artışı hem de ihracat anlamında önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

İhracat ve üretim odakları

Yıldırım, Türkiye'nin yıllarca dondurulmuş biber ihracatı yaptığını ve "Dondurulmuş kirazda da dünya lideriyiz" ifadesini kullandı. Taze kiraz ihracatının, bu yıl yaşanan zirai don olaylarını saymazsak, ortalama 80 bin tonun üzerinde olduğunu belirtti. "Dünyada taze kiraz ihracatında hep ilk 3’te yer aldı. Avrupa’da zaten lideriz. Dondurulmuş kirazda da ilk sıradayız. Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi gibi üretim yerlerinde ürünler toplanıyor çekirdekleri çıkartılıyor ve organik olarak donduruluyor."

Özellikle dondurulmuş kiraz üretiminin organize bölgelerden sağlandığını ve çekirdek çıkarma, organik dondurma gibi işlemlerle katma değer oluşturulduğunu vurguladı.

Pazarlar ve katma değer

Yıldırım, dondurulmuş kirazın önemli bölümünün ABD'ye ihraç edildiğini aktararak, "Yıllık 12-15 bin ton ihracatımız var. Organik tarafında ciddi avantajımız bulunuyor. Katma değerli ürünler üretiyorsunuz, satıyorsunuz ve döviz sağlıyorsunuz. Çiftçi memnun oluyor ihracatçı da mutlu." dedi.

Bu açıklama sektörün ihracat odaklı büyüme stratejisini, organik üretim avantajını ve çiftçi ile ihracatçının kazanacağı katma değeri özetliyor.

Kullanım alanları

Kirazın hasat döneminde toplanmasıyla sürecin bitmediğini hatırlatan Yıldırım, "Tüketimi 12 ay sürüyor. ABD’de ve Avrupa ülkelerinde pastacılık sanayisinde, kokteyllerde, meyveli yoğurtlarda kullanılıyor. Ve bunun önemli bölümü Türk çiftçisinin ürettiği, Türk firmalarınca dondurulan organik ürünler" ifadeleriyle dondurulmuş kirazın yıl boyunca süren talebine dikkat çekti.

Yıldırım’ın değerlendirmeleri, Türkiye’nin dondurulmuş gıda ve özellikle dondurulmuş kiraz üretiminde sahip olduğu ihracat potansiyelini ve organik üretim avantajını net şekilde ortaya koyuyor.

