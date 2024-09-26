Türkiye Ekonomisinde Tarihi Rezerv Artışı

Türkiye'nin Rezerv Yeterliliği Artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin brüt rezervlerinin 156,4 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye ulaştığını açıkladı. Şimşek, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası tanımda eşik seviyeyi aştığını gösterdiğini belirtti.

Rezervlerdeki Yükseliş

Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Brüt rezervlerimiz tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Swap hariç net rezervler ise geçen yılın mayıs ayına göre 90,5 milyar dolar artışla 29,9 milyar dolara yükseldi. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası ölçütlere göre eşik seviyesinin üstüne çıktı," dedi.

Ekonomik İyileşme ve İstikrar

Hazine ve Maliye Bakanı, ekonomideki iyileşme sürecinin bir sonucu olarak azalan cari açıktan ve artan rezervlerden bahsederek, "Bu durum ülkemizin risk primini düşürdü ve finansal istikrarı güçlendirdi," ifadesini kullandı.