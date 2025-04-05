Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyolarında Tarihi Eşik: 11 Bini Aştı!

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 11 Bini Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 11.037'ye ulaştığını ve bu rakamın sürekli arttığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, il bazında en fazla şarj istasyonunun 2.784 ile İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

Şarj Altyapısındaki Gelişmeler

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, elektrikli araç üretiminin ve tüketiminin artmasıyla birlikte şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü vurguladı. Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması neticesinde, şarj altyapısının güçlendirildiğini ifade etti. Bu gelişmeler, enerji ve ulaşım alanında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Karbon Emisyonunun Azaltılması

Bakan Uraloğlu, elektrikli araçların karbon emisyonunu azalttığını, enerji verimliliğini artırdığını ve çevresel sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atıldığını kaydetti. Ayrıca, Bakanlığın bu dönüşüme destek verdiğini vurguladı.

Elektrikli Araç Satışlarındaki Artış

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının şubat ayında Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93.973 olduğunu belirtirken, 2025 Şubat ayında bu sayının 208.006'ya ulaşacağını öngördüğünü ifade etti. 2023 yılının şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının 10.324'e çıktığını, önceki yıl ise bu rakamın 4.713 olduğunu belirtti.

Şarj İstasyonlarının Dağılımı

Uraloğlu, şarj istasyonlarının dağılımına ilişkin bilgiler de verdi. Mevcut şarj istasyonlarının yüzde 70'inin şehir içinde, yüzde 30'unun ise şehirler arası yollarda bulunduğunu söyledi. 2025 yılı itibarıyla bu durumun yalnızca büyük şehirler için değil, Anadolu'nun çeşitli noktaları için de büyük bir yaygınlaşma sağladığını belirtti.

Uraloğlu, iller bazında şarj istasyonu sayısını da paylaştı: 2.784 ile İstanbul ilk sırada, ardından Ankara 1.213, Antalya 732, Bursa 532, İzmir 504 ve Konya 281 istasyonla sıralanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de şubat ayı sonu itibarıyla 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ve il bazında en fazla şarj istasyonunun 2 bin 784 ile İstanbul'da yer aldığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de şubat ayı sonu itibarıyla 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ve il bazında en fazla şarj istasyonunun 2 bin 784 ile İstanbul'da yer aldığını ifade etti.