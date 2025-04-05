DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.131.617,15 1,71%

Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyolarında Tarihi Eşik: 11 Bini Aştı!

Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bini geçerken, İstanbul 2.784 istasyonuyla lider konumda.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 13:34
Türkiye Elektrikli Araç Şarj İstasyolarında Tarihi Eşik: 11 Bini Aştı!

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Sayısı 11 Bini Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısının şubat ayı sonu itibarıyla 11.037'ye ulaştığını ve bu rakamın sürekli arttığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, il bazında en fazla şarj istasyonunun 2.784 ile İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

Şarj Altyapısındaki Gelişmeler

Yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu, elektrikli araç üretiminin ve tüketiminin artmasıyla birlikte şarj altyapısının da hızla büyüdüğünü vurguladı. Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması neticesinde, şarj altyapısının güçlendirildiğini ifade etti. Bu gelişmeler, enerji ve ulaşım alanında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Karbon Emisyonunun Azaltılması

Bakan Uraloğlu, elektrikli araçların karbon emisyonunu azalttığını, enerji verimliliğini artırdığını ve çevresel sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atıldığını kaydetti. Ayrıca, Bakanlığın bu dönüşüme destek verdiğini vurguladı.

Elektrikli Araç Satışlarındaki Artış

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının şubat ayında Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93.973 olduğunu belirtirken, 2025 Şubat ayında bu sayının 208.006'ya ulaşacağını öngördüğünü ifade etti. 2023 yılının şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının 10.324'e çıktığını, önceki yıl ise bu rakamın 4.713 olduğunu belirtti.

Şarj İstasyonlarının Dağılımı

Uraloğlu, şarj istasyonlarının dağılımına ilişkin bilgiler de verdi. Mevcut şarj istasyonlarının yüzde 70'inin şehir içinde, yüzde 30'unun ise şehirler arası yollarda bulunduğunu söyledi. 2025 yılı itibarıyla bu durumun yalnızca büyük şehirler için değil, Anadolu'nun çeşitli noktaları için de büyük bir yaygınlaşma sağladığını belirtti.

Uraloğlu, iller bazında şarj istasyonu sayısını da paylaştı: 2.784 ile İstanbul ilk sırada, ardından Ankara 1.213, Antalya 732, Bursa 532, İzmir 504 ve Konya 281 istasyonla sıralanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de şubat ayı sonu itibarıyla 11 bin 37...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de şubat ayı sonu itibarıyla 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ve il bazında en fazla şarj istasyonunun 2 bin 784 ile İstanbul'da yer aldığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de şubat ayı sonu itibarıyla 11 bin 37...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de şubat ayı sonu itibarıyla 11 bin 37 elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu ve il bazında en fazla şarj istasyonunun 2 bin 784 ile İstanbul'da yer aldığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Dünya Yat Sektörü Buluştu: Yacht Life Boat Show 2025
2
Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor
3
Trump'tan BRICS Ülkelerine Tarife Tehdidi: 'Doları Tercih Etmezlerse Yüzde 100 Tarife Geliyor'
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi
5
TBB: Bankaların ATM Yönlendirmesi İle İlgili Açıklama Yaptı
6
Novorossiysk Limanı'nda 90 Günlük Kısıtlama: Transneft Duyurdu
7
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 1,7 Milyon Varil Artış Gösterdi

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor