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Türkiye, Gazprombank Yaptırımlarında ABD'den Muafiyet Talep Ediyor

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprombank yaptırımlarında Türkiye için muafiyet istediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:58
Türkiye, Gazprombank Yaptırımlarında ABD'den Muafiyet Talep Ediyor

Enerji Bakanı Bayraktar: "ABD'den Gazprombank Yaptırımlarında Muafiyet Talep Ediyoruz"

Türkiye, ABD'nin Gazprombank'a uyguladığı yaptırımlarda muafiyet talebinde bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gazprombank yaptırımlarının Türkiye'yi de etkileyeceğini belirtti. Bu konuda, "Geçmişte bir dönem İran yaptırımları oldu. Orada doğal gazda bir muafiyet vardı. Benzer şeyi burada da Amerika'dan istiyoruz" dedi.

Yaptırımlar Türkiye'yi Etkileyecek

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar neticesinde Türkiye'nin karşılaşabileceği güçlükleri vurguladı. Ayrıca, "Yaptırımlar Türkiye'yi etkiler. Para ödeyemeyiz, para ödeyemezsek malı alamayız" diyerek Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalara devam ettiğini ifade etti.

Kış için Gaz İhtiyacı

Bayraktar, Türkiye'nin kış ayları için arz güvenliği açısından gaza ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Sanayinin gaza ihtiyacı var. Dolayısıyla arz güvenliği kapsamında bizim Rus gazına ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Ayrıca, yaptırımların kaldırılmasının uzun sürebileceğine dikkat çekti.

Çayırhan Termik Santrali'nin Özelleştirilmesi

Bakan Bayraktar, Çayırhan Termik Santrali hakkında sendikalarla görüşmelere başladıklarını belirterek, "Endişelendikleri noktalar var. Bunların içerisinde haklılık payı olan unsurlar olabilir" dedi. Özelleştirme sürecinin işçilerin haklarına halel gelmeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, Türkiye'de 2002 yılından sonra santrallerin özel sektöre devredildiğini hatırlatarak, "Burası bir an önce üretime geçsin" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Kömür üretimi son dönemde düşmüş durumda. Elektrik üretimi de düşmüş durumda. Bu dönemde düşen bir şey var. Onun için Çayırhan mutlaka çalışmalı" diyerek üretimin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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