Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 1347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 396 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Saatlik Tüketim Verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 78 megavatsaat ile 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 325 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynaklarının Payı

Günlük üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

İthalat ve İhracat

Türkiye, dün 7 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 169 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.