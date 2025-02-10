Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 898 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye genelinde 898 bin 444 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 880 bin 646 megavatsaat olarak gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 254 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 454 megavatsaat ile 06.00'da kaydedildi.

Üretim ve Tüketim Detayları

Elektrik üretiminde ilk sırayı, yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri aldı. Bunu yüzde 18,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri izledi. Türkiye, ayrıca dün 17 bin 820 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken sadece 22 megavatsaat elektrik ithal etti.

Sonuç

Bu veriler, Türkiye'nin enerji üretiminde yerli kaynaklara daha fazla yönelme ihtiyacını ve elektrik ihracat kapasitesini göstermektedir.