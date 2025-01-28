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Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 997 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 997 bin 121 megavatsaat, tüketimi ise 984 bin 854 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:03
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 997 Bin Megavatsaat Üretim

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Dün Türkiye'de toplam 997 bin 121 megavatsaat elektrik üretildi. Aynı gün içerisinde %strong>tüketim ise 984 bin 854 megavatsaat olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlanmıştır.

Tüketim Zamanlamaları

Verilere göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 12.00'de 47 bin 770 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te 30 bin 688 megavatsaat düzeyinde kaydedildi.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminin dağılımında, doğal gaz santralleri %28,4 ile ilk sırada yer alırken, bunu ithal kömür santralleri %24,3 ve barajlı hidroelektrik santralleri %14,3 ile takip etti.

İhracat ve İthalat Verileri

Türkiye, dün ayrıca 14 bin 101 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 1.833 megavatsaat elektrik ithalatında bulundu.

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