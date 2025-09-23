Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri — Dün

Türkiye Günlük Elektrik Verileri (Dün)

Günlük Özet

Türkiye'de dün günlük bazda 915 bin 867 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 138 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, söz konusu veriler günlük ve saatlik bazda raporlandı.

Saatlik Tüketim

Saatlik bazda dünkü en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 635 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 665 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Üretimde ilk sırada %25 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu %18,1 ile doğal gaz santralleri ve %14,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Dış Ticaret

Türkiye, dünde 6 bin 118 megavatsaat elektrik ihracatı ve 13 bin 391 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.