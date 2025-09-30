Türkiye Innovation Week 2025 Haliç'te — İnovasyonda Öncü Ülke Hedefine Katkı

TİM ve Ticaret Bakanlığı destekli etkinlik 9-11 Ekim'de

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2025'in (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlaması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla hayata geçirilecek etkinliğin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, programa katılarak konuşma yaptı.