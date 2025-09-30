Türkiye Innovation Week 2025 Haliç'te — İnovasyonda Öncü Ülke Hedefine Katkı

TİM'in 12'ncisi düzenlediği Türkiye Innovation Week 2025, Ticaret Bakanlığı desteğiyle 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek; inovasyona katkı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:32
TİM ve Ticaret Bakanlığı destekli etkinlik 9-11 Ekim'de

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

Etkinlik 9-11 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon, inovasyon ekosistemini güçlendirmeye ve sektörler arası iş birliklerini geliştirmeye odaklanan bir platform sunacak.

TİM tarafından düzenlenen bu etkinlik, yenilikçi projeler ve küresel rekabette katma değer yaratma hedefleri açısından önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Etkinlik detayları ve program açıklamaları TİM tarafından duyurulacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2025'in (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlaması bekleniyor. Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 9-11 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla hayata geçirilecek etkinliğin tanıtım toplantısı Fişekhane'de gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, programa katılarak konuşma yaptı.

