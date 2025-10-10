Türkiye Innovation Week 2025'te İnovasyon, Sanat ve Yapay Zeka Panelleri

Türkiye Innovation Week 2025'te İnovasyon ve Yaratıcılık Öne Çıktı

Türkiye Innovation Week etkinliğinin ikinci gününde, yenilik ve yaratıcılığın kesişim noktalarını ele alan paneller haber gündeminde yer aldı.

Etkinlik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla bu yıl 12'ncisi düzenleniyor. Program, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

İnovasyonun Kaynağı: Sanat, Fikir ve Yaratıcılık

Etkinliğin ikinci gününde düzenlenen "İnovasyonun Kaynağı: Sanat, Fikir ve Yaratıcılık" başlıklı panel, sanatın ve yaratıcılığın inovasyona katkılarını tartışmaya açtı.

Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi

"Yaratıcı Endüstrilerde Yapay Zeka ile Tasarımın Evrimi" başlıklı panel ise yapay zekânın tasarım süreçlerindeki rolünü ve yaratıcı endüstrilerdeki dönüşümü ele aldı.

Türkiye Innovation Week 2025, Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor ve program kapsamında yenilikçi fikirler ile teknoloji tabanlı çözümler gündemde kalmaya devam ediyor.

