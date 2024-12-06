Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi, 2024'ün İlk 9 Ayında %1,7 Büyüdü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi %1,7 Büyüdü

2024 yılının ilk dokuz ayında Türkiye'nin inşaat malzemesi sanayi üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1,7 oranında bir büyüme kaydetti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan Aylık Sektör Raporu'nda, inşaat malzemesi sanayi üretiminin yılın ikinci çeyreğinden itibaren gerilemeye başladığına dikkat çekildi. Yılın üçüncü çeyrek döneminde, inşaat harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre %63,3 artarak 1,72 trilyon TL’ye ulaştığı belirtildi.

İç ve Dış Talep Üzerindeki Etkiler

Raporda, inşaat malzemesi üretiminin iç ve dış talepteki değişimlerden etkilendiği vurgulandı. Dış talebin 2024 yılı genelinde durağan kaldığı ve bu durumun sanayi üretimine olumsuz etki yaptığı ifade edildi. İç talebin ise yılın ilk çeyreğine kadar canlı kalmasına karşın, ikinci çeyrekten itibaren dezenflasyon politikalarının ve sıkı para politikasının etkisiyle yavaşladığına, üçüncü çeyrekte ise küçüldüğüne işaret edildi.

2024 Yılına Genel Bakış

2024 ilk çeyrek döneminde yerel seçimler sebebiyle ekonomide genişletici politikaların uygulandığına dikkat çekilirken, bu dönemde üretilen malzemenin %10,9 oranında arttığı kaydedildi. Yerel seçimlerin ardından uygulanan sıkılaşma politikalarının etkisiyle ikinci çeyrekte sanayi üretiminde %3,9 daralma yaşandı ve üçüncü çeyrekte de %2,2 azaldığı gözlemlendi.

Büyüyen İnşaat Sektörü

2024 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat sektörü %9,2 büyüme gösterdi. İkinci çeyrekteki büyüme %6,5’ten %6,9’a revize edildi. Bu dönem içinde, deprem bölgesindeki imar çalışmaları, yerel seçimler sonrası kentsel dönüşüm gibi faktörlerin sektörü desteklediği belirtildi.

İnşaat Harcamalarındaki Artış

2024 yılı üçüncü çeyrek döneminde inşaat harcamalarının %63,3 artarak 1,72 trilyon TL’ye çıktığı raporda ifade edildi. Bu hızlı artışta enflasyon ve inşaat maliyetlerindeki yükselişin etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca, 2023'ün tamamında inşaat sektörünün genel ekonominin üzerinde bir büyüme gösterdiği belirtildi.

Rapor, sıkılaştırma politikalarının birçok sektörde yavaşlamalara neden olmasına rağmen, inşaat sektörünün sınırlı bir şekilde etkilendiğine dikkat çekti. Gayrimenkul sektörünün ise %2,5 zayıfladığı ifade edildi.