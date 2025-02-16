Türkiye, Intermodal Taşımacılık ile Lojistikte Bölgesel Liderliği Hedefliyor

Türkiye, Intermodal Taşımacılıkla Bölgesel Lider Olma Potansiyeli Taşıyor

Türkiye, Orta Koridor ticaret yolu üzerindeki kritik konumuyla dikkat çekerken, intermodal taşımacılık sistemini etkin bir şekilde kullanarak uluslararası lojistikte bölgesel lider olma potansiyelini artırıyor. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Orta Koridor'dan geçtiğine dikkat çekti.

Intermodal Taşımacılık Nedir?

Birden fazla taşıma modunun kullanılması esasına dayanan intermodal taşımacılığın temel prensibi, yükün taşınma sürecinde fiziksel olarak elleçlenmemesidir. Bu sistemde konteynerler ya da treylerler, gemi ile limana ulaştıktan sonra demir yolu veya karayoluna aktarılıyor. Böylece, maliyetler %25 oranında düşürülerek transit süreleri kısaltılarak rekabet avantajı sağlanıyor.

Sürdürülebilir Lojistik için Kritik Rol

Deniz ve demir yolu taşımacılığının entegrasyonu, kara yolu altyapısını rahatlatarak sürdürülebilir bir lojistik ekosistemi oluşturma potansiyeli sunuyor. Ancak, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığındaki payı %4 ile Avrupa'da %18'lik oranın oldukça gerisinde. Bu nedenle, limanlarla demir yolu ağları arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Büyük Yatırımlar ve Yeni Projeler

Türkiye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu gibi projelerle lojistik alanındaki gücünü artırıyor. 2023 yılında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı demir yollarına 28 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. Bu yatırımlar, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ve Marmaray Tüp Geçidi gibi projeleri kapsamaktadır.

Rekabet Gücünü Artırmanın Yolları

Dinçer, Türkiye'nin intermodal taşımacılık alanındaki rekabet gücünü artırmak için demir yolu taşımacılığı oranının %15-20 seviyelerine çıkması gerektiğini vurguladı. Bunun için demir yolu hatlarının yenilenmesi, limanlarla entegrasyonun artırılması ve lojistik köylerin güçlendirilmesi şart. Ayrıca, Türkiye'deki lojistik süreçlerin dijitalleşmesi ve akıllı lojistik sistemlerine geçişin sağlanması gerekiyor.

Türkiye'nin Geleceği için Fırsatlar

Intermodal taşımacılığın gelişmesi, Türkiye ekonomisine yıllık milyarlarca dolarlık tasarruf sağlayabilir ve ihracat rekabetçiliğini artırarak sürdürülebilir büyümeye destek verebilir. Dinçer, Türkiye'nin mevcut lojistik koridorlarının intermodal taşımacılığı geliştirmek için büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Marmaray ve İstanbul Havalimanı bağlantılarının Türkiye'yi önemli bir transit ticaret merkezi haline getirdiğini vurguladı.

Türkiye, Orta Koridor ticaret yolu üzerindeki konumuyla dikkati çekerken, yükün birden fazla mod kullanılarak taşınmasını sağlayan "intermodal taşımacılık" sistemiyle uluslararası lojistikte de bölgesel lider olma potansiyeli taşıyor. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Orta Koridor ticaret yolu üzerindeki konumuyla dikkati çekerken, yükün birden fazla mod kullanılarak taşınmasını sağlayan "intermodal taşımacılık" sistemiyle uluslararası lojistikte de bölgesel lider olma potansiyeli taşıyor. Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Dinçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.