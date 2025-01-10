Türkiye-İran Tarım İşbirliği Toplantısı TOBB'da Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye-İran Tarım İşbirliği Toplantısı'nda iki ülke arasındaki ticaretin artırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:54
Türkiye-İran Tarım İşbirliği Toplantısı TOBB'da Yapıldı

Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı TOBB'da Yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen "Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı", iki ülke arasında tarımsal ticaretin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplantıda yaptığı konuşmada, İran ile olan sınır ticaretinin artırılması için süregelen çalışmalara dikkat çekti.

İkili Ticaret Hedefi 30 Milyar Dolar

Bakan Yumaklı, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda artan üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlarımızın da ifade ettiği gibi, ikili ticaret hacmimizi 30 milyar dolara ulaştırmak için işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmeye büyük önem veriyoruz," dedi.

Tarım Alanında Önemli Ortaklıklar

Toplantıda, tarımsal ekipmanlardan sera inşasına kadar birçok alanda işbirliği yapılabileceğini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal ihracat potansiyelini de gözler önüne serdi. "Ülkemiz, meyve, sebze ve çeşitli tarımsal ürünlerde dünyada önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Yaptırımların Etkileri ve İşbirliği Vurgusu

Yumaklı, ikili ticaretin geçmişte 22 milyar dolara kadar ulaştığını ancak son yıllarda yapılan tek taraflı yaptırımlar ve Kovid-19 nedeniyle bu hacmin düştüğüne dikkat çekti.

Gelecek Vizyonu

İran Tarım Seferberliği Bakanı Gholamreza Nouri, ülkeler arasındaki tarımsal işbirliğinin önemli bir politika olduğuna işaret ederek, önümüzdeki beş yılda gıda ve tarım ticaretinin 5 milyar dolara çıkarılması hedefini açıkladı.

Toplantının ardından iki ülke arasında tarım alanında işbirliği sözleşmeleri imzalandı. İlgili taraflar konunun önemine inançlarını bir kez daha yineleyerek, tarım sektöründe kuvvetli bir işbirliğinin temellerini atmış oldu.

"Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB)...

"Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi.

"Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB)...

"Türkiye-İran Tarım Alanında İşbirliği Toplantısı", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirildi.

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