Türkiye'nin Birleşik Krallık'a İhracatı 12,7 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, 2024 yılında önceki yıla göre %11 artarak 12,7 milyar dolara ulaştı. Bu artış, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırım teşvikleri konusunda gerçekleştirilen adımların etkisini gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Azerbaycan'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile temas kurarak ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki kararlılığı vurgulamıştı.

Bu süreçte, Brexit sonrası Türkiye ile İngiltere arasında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının (STA) gözden geçirilmesi de önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. 2022’de başlatılan çalışmalarla mevcut STA'nın ilave alanları içerecek şekilde genişletilmesi planlanıyor.

En Fazla İhracat Otomotiv Endüstrisinden

Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın önemli bir kısmı, otomotiv endüstrisi tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu sektör, 4,2 milyar dolar ile en yüksek ihracatı sağlayarak bunu elektrik ve elektronik (1,7 milyar dolar), hazır giyim ve konfeksiyon (1,5 milyar dolar), kimyevi maddeler (890,5 milyon dolar) ve çelik (631,8 milyon dolar) takip etti.

İl bazında en fazla ihracat ise İstanbul üzerinden gerçekleştirildi. İstanbul, 4,7 milyar dolarlık dış satım ile ilk sırayı alırken Kocaeli 2,6 milyar dolarlık, Bursa 814,2 milyon dolarlık ve İzmir 735,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ticaretin Geleceği İçin Umut Verici İş Birlikleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, Birleşik Krallık’a ihracattaki ivmenin Türkiye’nin üretim kapasitesini artırdığını belirtti. Okyay, STA modernizasyonunun iki ülkenin ticaret ilişkilerini güçlendirdiğini vurguladı. Ayrıca, savunma sanayii işbirliğinin stratejik ortaklığın bir örneği olduğunu, birçok sektörde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi için önemli sinerjiler oluşturduğunu ifade etti.

Okyay, Türkiye’nin üretim kabiliyeti ile İngiltere’nin yenilikçi sektörlerdeki uzmanlığının birleşmesinin bu büyüme dinamiklerine katkı sağlayabileceğinin altını çizdi. Ayrıca, gümrük tarifeleri ve ticaret engellerinin azaltılmasının ekonomik bağları güçlendireceği ve tarafların küresel piyasadaki dayanıklılığını artıracağını ifade etti.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 11 artarak 12,7 milyar dolara yükseldi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, açıklamalarda bulundu.