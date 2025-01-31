Türkiye'nin Döngüsel Ekonomi İnisiyatifi Brüksel'de Tanıtıldı

Türkiye, döngüsel ekonomik dönüşüm sürecini Avrupa Birliği (AB) ile iş birliği içerisinde yürütme kararlılığını Brüksel'de düzenlenen etkinlikte vurguladı. AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin bu alandaki stratejik önemine dikkat çekerek, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

AB ile Yakın İş Birliği Önemli

Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen "AB'nin Küresel Değer Zinciri Ekosistemi'nde Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Raporu" tanıtım programında konuştu. Türkiye'nin AB'ye aday ve Gümrük Birliği'ne taraf bir ülke olarak, döngüsel ekonomi dönüşümünde AB ile yakın çalışma gerekliliğini vurguladı.

Yeşil Mutabakat ve Özel Sektörün Rolü

Kısa süre önce oluşturulan Yeşil Mutabakat Ulusal Eylem Planı üzerinden Türkiye’nin çevresel taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Kaymakcı, özel sektörün desteklenmesinin hayati olduğunu dile getirdi. "Türkiye'de özel sektörün zorlukları fırsata dönüştürebilme yeteneği yüksektir," dedi.

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Gerekiyor

Büyükelçi Kaymakcı, döngüsel ve dijital ekonomiye geçiş sürecinin bir gereği olarak Türkiye-AB Gümrük Birliği güncellemelerinin hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, yüksek düzeyli diyalogların sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Döngüsel Ekonomi Stratejik Bir Yaklaşım

TİM Brüksel Temsilcisi Mehmet Tan, döngüsel ekonomiye geçişin yalnızca zorunlu değil, aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi. Tan, döngüsel ekonomi dönüşümünde işletmelerin daha fazla yer almasının ve gerektiğinde kaynakların sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Döngüsel Ekonomi Fırsatları

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, döngüsel ekonominin enerji güvenliğini artıracağını ve yerli üretimin artmasını destekleyeceğini belirtti. Türkiye’nin AB’nin beşinci en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çeken Lopez, ticari ilişkilerin döngüsel ekonomi çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

AB-Türkiye Temasları Artıyor

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Gert Jan Koopman, Türkiye’nin AB için merkezi bir oyuncu konumunda olduğunu belirterek, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik, Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla düzenlenen panelin ardından sona erdi. Panelde, döngüsel ekonomi raporunun sunduğu fırsatlar ve zorluklar üzerinde uzman görüşleri paylaşıldı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dünya Bankası tarafından Brüksel’deki Daimi Temsilcilikte "AB'nin Küresel Değer Zinciri Ekosisteminde Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Raporu" tanıtım programı düzenledi. Programın açılışında, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Dünya Bankası tarafından Brüksel’deki Daimi Temsilcilikte "AB'nin Küresel Değer Zinciri Ekosisteminde Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Raporu" tanıtım programı düzenledi. Programın açılışında, Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuştu.