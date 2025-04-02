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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 678 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye'de günlük elektrik üretimi 678 bin 897 megavatsaat, tüketim ise 667 bin 225 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:05
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri: 678 Bin Megavatsaat Üretim

Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verilerini Açıkladı

Türkiye'de dün günlük bazda 678 bin 897 megavatsaat elektrik üretildi, 667 bin 225 megavatsaat ise tüketildi. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından sağlandı.

En Yüksek ve En Düşük Elektrik Tüketimi

Dün saatlik bazda incelendiğinde, en yüksek elektrik tüketimi 32 bin 597 megavatsaat ile saat 21:00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 760 megavatsaat ile saat 08:00'de gerçekleşti.

Üretim Kaynakları ve İhracat

Elektrik üretiminde rüzgar santralleri, %22,6 oranıyla ilk sırada yer aldı. Bunu %17 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve %14,1 ile ithal kömür santralleri takip etti. Türkiye, dün 14 bin 135 megavatsaat elektrik ihracatı ve 2 bin 464 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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