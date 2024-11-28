Türkiye'nin Enerji İthalatı Ekim'de %7,3 Düştü

Türkiye'nin Enerji İthalatı İşlemlerinde Düşüş

Türkiye, enerji ithalatı için ekimde ödediği tutarın, geçen yılın aynı ayına kıyasla %7,3 düştüğünü açıkladı. Ekim ayında enerji ithalatı, 4 milyar 988 milyon 175 bin dolar oldu.

Genel İthalat Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine oranla değişmeyerek 29 milyar 409 milyon 242 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakamın 4 milyar 988 milyon 175 bin doları, enerji ithalatı olarak tanımlanan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlardan oluştu. Geçen yıl ekimde enerji ithalatı ise 5 milyar 380 milyon 883 bin dolar olarak kaydedilmişti.

Ham Petrol İthalatı Düşüşte

Ayrıca, bu süreçte ham petrol ithalatı da %25,9 azalarak 2 milyon 180 bin 716 tona geriledi. Bu durum, Türkiye'nin enerji maliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.