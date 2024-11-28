DOLAR
34,65 -0,03%
EURO
36,63 -0,1%
ALTIN
2.940,04 -0,09%
BITCOIN
3.311.951,74 0,78%

Türkiye'nin Enerji İthalatı Ekim'de %7,3 Düştü

Türkiye'nin enerji ithalatı, ekimde geçen yıla göre %7,3 azalarak 4,99 milyar dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:31
Türkiye'nin Enerji İthalatı Ekim'de %7,3 Düştü

Türkiye'nin Enerji İthalatı İşlemlerinde Düşüş

Türkiye, enerji ithalatı için ekimde ödediği tutarın, geçen yılın aynı ayına kıyasla %7,3 düştüğünü açıkladı. Ekim ayında enerji ithalatı, 4 milyar 988 milyon 175 bin dolar oldu.

Genel İthalat Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine oranla değişmeyerek 29 milyar 409 milyon 242 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu rakamın 4 milyar 988 milyon 175 bin doları, enerji ithalatı olarak tanımlanan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlardan oluştu. Geçen yıl ekimde enerji ithalatı ise 5 milyar 380 milyon 883 bin dolar olarak kaydedilmişti.

Ham Petrol İthalatı Düşüşte

Ayrıca, bu süreçte ham petrol ithalatı da %25,9 azalarak 2 milyon 180 bin 716 tona geriledi. Bu durum, Türkiye'nin enerji maliyetlerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımda Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 0,9 Düştü
2
Dolar/TL 34,67 Seviyesinden İşlem Görüyor: Piyasalarda Yön Arayışı Devam Ediyor
3
Brent Petrol Fiyatları 72,25 Dolar: Küresel Gelişmeler Etkili
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Başladı
5
Türkiye'nin Ekim Dış Ticaret İstatistikleri: İhracat Artış Gösterdi
6
Elektrikli Araç Şarj Soketleri Ekimde Yüzde 4,09 Arttı
7
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Rakamları Açıklandı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!