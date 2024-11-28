Türkiye'nin Eylül Ayı Petrol İthalatında Dikkat Çeken Düşüş

Türkiye'nin Petrol İthalatında Yüzde 25,5 Düşüş

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre %25,5 azalarak 3 milyon 250 bin 18 ton olarak kaydedildi. Bu azalmada ham petrol ithalatındaki %43,1’lik düşüş etkili oldu.

Ham Petrol İthalatındaki Düşüş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, ham petrol ithalatı 1 milyon 686 bin 454 ton seviyesine geriledi. Öte yandan, motorin türleri ithalatı ise %14,9 artarak 1 milyon 162 bin 859 tona çıktı.

Ülkelere Göre İthalat Dağılımı

Toplam petrol ithalatının en büyük kısmı, Rusya'dan 781 bin 367 ton ile sağlandı. Bu ülkeyi 464 bin 751 ton ile Irak ve 211 bin 334 ton ile Kazakistan izledi.

Yurt İçindeki Yakıt Satışları

Yurt içi benzin satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre %12,5 artarak 434 bin 783 ton oldu, motorin satışları ise %1,65 azalarak 2 milyon 238 bin 881 ton seviyesine düştü. Toplam petrol ürünleri satışları ise %0,32 artışla 2 milyon 822 bin 137 ton olarak kaydedildi.

Petrol Ürünleri İhracatındaki Düşüş

Türkiye'nin petrol ürünleri ihracatı %30,8 oranında bir azalmayla 839 bin 427 ton seviyesine geriledi. Havacılık yakıtları ihracatı %0,61 artarak 521 bin 187 ton'a yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı %54,11 azalarak 63 bin 33 ton oldu.

Üretimdeki Düşüş Eğilimi

Motorin türleri üretimi eylülde %28,41 azalarak 938 bin 491 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri üretimi %6,3 azalıp 455 bin 587 ton'a gerilerken, havacılık yakıtları üretimi %17,27 düşerek 461 bin 790 ton oldu. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yaklaşık %29 azalarak 2 milyon 328 bin 669 ton olarak hesaplandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.